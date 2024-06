Scaletta concerto Tim Summer Hits di oggi 14 giugno 2024/ Arrivano Emma, Fabrizio Moro e Irama

Tim Summer Hits 2024: quando va in onda in tv

Oggi, venerdì 14 giugno, in Piazza del Popolo, a Roma, sia riaccende la grande musica con Carlo Conti e Andrea Delogu al timone del Tim Summer Hits 2024 che farà poi compagnia ai telespettatori di Raiuno per tutta l’estate a partire dal prossimo 28 giugno quando Raiuno trasmetterà una puntata a settimana. Con il Tim summer Hits, Roma è tornata ad essere la capitale della musica e, dopo il successo delle prime due serate che ha raccolto migliaia di persone in piazza, anche la scaletta della terza serata del Tim summer Hits 2024 promette sorprese e grande musica.

Paola Ferrari: "Questo sarà il mio ultimo Europeo, vado in pensione!"/ "Fra tre anni smetto, ecco perché"

Esattamente come nelle scorse edizioni e come accaduto nelle precedenti serate, anche questa sera, Carlo Conti e Andrea Delogu, coppia inedita per l’evento, chiameranno sul palco non solo i cantanti più amati dalla generazione Z come Olly, Mr Rain e Irama, ma anche dei veri e propri veterani della musica italiana come i Ricchi e Poveri, Orietta Berti e Piero Pelù.

Grande Fratello 2024, gelo tra Letizia Petris e Heidi Baci/ La fotografa: "Scritto ma non ha mai risposto"

La scaletta della terza serata del Tim Summer Hits 2024

Giovani artisti e veterani della musica italiana si alternano sul palco del Tim Summer Hits 2024 nel corso della terza serata dell’evento in programma oggi e la scaletta promette di soddisfare i gusti di tutti coloro che sceglieranno di trascorrere il venerdì sera in Piazza del Popolo facendo cantare e ballare tutti sulle note dei successi del momento che si candidano a diventare dei veri e propri tormentoni. Grande attesa per l’arrivo dei Ricchi e Poveri e Orietta Berti che stanno vivendo una seconda vita artistica e sono amatissimi non solo dalla loro generazione, ma anche da quella più giovane. Spazio, poi, a Sarah Toscano che, dopo aver debuttato live sul palco del Radio Zeta Future Hits 2024, è pronta a ripetere l’esperienza.

“Fedez-Chiara Ferragni, c'erano i segnali del declino”/ Selvaggia Lucarelli: “La barca in Sardegna...”

Non mancheranno, poi, altri big della musica italiana come Piero Pelù, Paola e Chiara Emma e Fabrizio Moro con quest’ultimi attesi da un’estate di concerti in tutta Italia e, inoltre, spazio agli artisti più giovani e amati del momento come Irama, Olly, Mr Rain, Irama e tanti altri. Ecco, dunque, la scaletta della terza serata: Emma, Ricchi e Poveri, Irama, Fabrizio Moro, Santi Francesi, Sarah, Paola & Chiara, Piero Pelu, Orietta Berti, Boombabash, Anna, Santi Francesi, La Rappresentante di Lisa, Olly, La Sad, Mr Rain, Colapesce Dimartino, Aiello











© RIPRODUZIONE RISERVATA