Scaletta I Days Festival 2024: i concerti di oggi 9 luglio a Milano/ Sum 41, Avril Lavigne e Simple Plan

I Days 2024: grande musica oggi a Milano

Il grande caldo non ferma gli appassionati di musica che oggi, martedì 9 luglio 2024, sono pronti a scatenarsi a Milano per una nuova giornata degli I-Days 2024, il festival della musica indipendente che oggi, in scaletta, prevede tre grandi concerti. All’ippodromo Snai di Milano, infatti, oggi sono in programma tre grandi concerti, molto attesi in Italia. Le porte si aprono ufficialmente alle 16 con il primo concerto della giornata previsto per le 16.55 quando sul palco saliranno i Simple Plan.

Alle 19.40, poi, sul palco degli I-Days 2024, salirà una delle star più amate e più attese ovvero Avril Lavigne che è pronta a far scatenare il pubblico con le canzoni di successo del suo repertorio. L’ultimo concerto in programma nella scaletta degli I-Days di oggi è quello dei Sum 41.

La scaletta dei Simple Plan agli I-Days 2024

I Simple Plan, gruppo musicale pop punk franco-canadese formatosi nel 1999 a Montréal, sono i protagonisti del primo concerto previsto nella scaletta di oggi degli I-Days. La scaletta del concerto non è stata ancora ufficializzata, ma stando a quello che si legge sul portale Everyeye, dovrebbe essere la seguente:

I’d Do Anything

Shut Up!

Jump

Jet Lag

Your Love Is a Lie

You Suck at Love

Welcome to My Life

Iconic

Summer Paradise

All Star / Sk8er Boi / Mr. Brightside

What’s New Scooby Doo?

Where I Belong

I’m Just a Kid

Perfect

La scaletta di Avril Lavigne agli I-Days 2024

Avril Lavigne non ha assolutamente bisogno di presentazioni essendo uno dei nomi più amati della musica internazionale. Diventata famosa quando era ancora giovanissime, nel corso degli anni, l’artista canadese è rimasta sempre sulla cresta dell’onda riuscendo a rinnovare la propria musica senza mai rinunciare alla sua forte personalità. Lo show di Avril Lavigne, come prevede la scaletta degli I-Days 2024 comincerà alle 19.40 ma la scaletta non è stata ancora ufficializzata anche se dovrebbe essere presente dai seguenti brani come svela il portale Sound Blog:

Girlfriend

What The Hell

Complicated

Smile

Here’s to Never Growing Up

Hot (accorciata)

My Happy Ending

He Wasn’t

Don’t Tell Me

Losing Grip

When You’re Gone

Fake as Hell (con All Time Low)

Bite Me

Sk8er Boi

Love It When You Hate Me

Head Above Water

I’m with You

La scaletta dei Sum 41 agli I Days 2024

La scaletta degli I Days 2024 di oggi, 9 luglio, si chiuderà con il concerto dei Sum 41 che saliranno sul palco alle 21.40 con una scaletta che, seppur ufficiosa, si preannuncia assolutamente imperdibile per i fan del gruppo canadese. Anche la scaletta dei Sum 41 non è stata ancora ufficializzata, ma stando a quanto riporta Sound Blog, sarà così formata:

Motivation (+ 88 Outro)

The Hell Song

Over My Head (Better Off Dead)

No Reason

Underclass Hero

Landmines

We’re All to Blame

Walking Disaster

Makes No Difference

Rise Up

We Will Rock You (Queen cover)

In Too Deep

Fat Lip

Still Waiting

