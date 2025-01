Uomini e Donne, scelta di Martina De Ioannon chi è Ciro o Gianmarco? il pronostico di Ida Platano

Era nell’aria già da diverso tempo e durante la registrazione di ieri c’è stato l’annuncio ufficiale da parte della diretta interessata: Martina De Ioannon è pronta per la scelta a Uomini e Donne tra Ciro e Gianmarco. Il percorso della bella tronista romana, sicuramente uno dei più intensi ed emozionanti di questa stagione sta per giungere al termine, nei prossimi giorni Martina farà le famose ‘esterne di un giorno’ con Ciro e con Gianmarco e poi deciderà chi scegliere tra i due. La scelta avverrà nelle prossime registrazioni e andrà in onda nelle puntate delle prossime settimane.

Ma chi sarà la scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri? Nei giorni scorsi l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni ha rivelato di credere che la tronista possa scegliere Gianmarco anche se il suo preferito e Ciro, tuttavia non è l’unico ad essersi esposto. Rispondendo a degli ask su Instagram dell’esperto del dating show, una delle ex dame storiche del programma ha detto la sua. Ida Platano si è sbilanciata rivelando il suo pronostico: “Non vedo l’ora di vedere la scelta di Martina, spero scelga Gianmarco!” Insomma sono partiti i pronostici su chi sceglierà Martina.

Scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne: chi è tra Ciro e Gianmarco

Ida Platano non è l’unico ex volto di Uomini e Donne ad aver detto la sua sulla scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, nelle scorse settimane si è espressa anche Karina Cascella per anni opinionista del dating show di Canale5: “Ho partecipato per anni a Uomini e Donne come opinionista, ho visto tantissimi “troni” e vissuto emozioni diverse. Su questa ragazza sono partita con tanti pregiudizi, ma la verità è che questo trono mi ricorda le belle storie di una volta… Non avrei mai pensato davvero. Sarà lei, saranno i ragazzi…Non so, ma mi appassiona e non vedo l’ora di sapere chi sceglierà alla fine. Ah… Lei e Gianmarco sono bellissimi a parer mio e spero che scelga lui perché si capisce da come si guardano che sono destinati.” Insomma per Ida e Karina la scelta Martina tra Ciro e Gianmarco sperano ricada su quest’ultimo ma per sapere chi sarà occorre attendere le prossime registrazioni.