Scelta Martina De Ioannon: la mamma si lascia sfuggire il nome

Fermento sul web per la scelta di Martina De Ioannon. La tronista, arrivata sul trono di Uomini e Donne all’inizio della stagione, dopo la fine della relazione con Raul Dumitras, dopo mesi di esterne, discussioni, lacrime e dichiarazioni importanti, è pronta a svelar e il nome del ragazzo che, più di tutti, l’ha colpita e conquistata. La scelta avverrà tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri che, pur essendo molto diversi l’uomo dall’altro, sono riusciti a conquistare le sue attenzioni. Fino a pochi giorni fa, era difficile prevedere quale sarebbe stata la scelta di Martina che, però, ha fornito indizi importanti rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di WittyTv.

SCELTA MARTINA DE IOANNON A UOMINI E DONNE, CHI È? CIRO SOLIMENO/ Il bacio in studio

Dopo essere andato a recuperarlo nella sua cita dedicandogli anche una canzone, Martina si è lasciata andare ad uno sfogo che lascia prevedere che sarà Ciro la scelta della tronista. Una tesi che sembrerebbe essere convalidata anche dalla mamma.

Il gesto della mamma di Martina De Ioannon svela la scelta a Uomini e Donne

Dopo il flop del trono maschile con Alessio Pecorelli e Michele Longobardi che sono stati mandati via dal programma per alcuni atteggiamenti non conformi alle regole del programma, con il trono di Francesca Sorrentino ancora in alto mare, la scelta di Martina è sicuramente quella più attesa. Il nome del prescelto sarà svelato oggi, lunedì 13 gennaio 2025, al termine della registrazione di Uomini e Donne ma a fornire un indizio importante è la mamma della tronista.

Diego Tavani, lite con Claudia D'Agostino a Uomini e Donne/ Lui le chiede di uscire dal programma, lei...

La signora, infatti, avrebbe risposto ad un sondaggio social che chiedeva agli utenti di indicare il nome della presunta scelta di Martina e la signora avrebbe puntato tutto su Ciro. Sarà proprio Solimeno, dunque, la scelta della tronista?