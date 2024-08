Scintilla, all’anagrafe Gianluca Fubelli, torna in tv come presenza fissa dello show “Michelle Impossible & Friends”, il varietà condotto da Michelle Hunziker e trasmesso in prima serata su Canale 5. Il comico è tra gli indiscussi protagonista della nuova edizione dopo un passato di grandi successi tra “Colorado”, il film “Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me” e il programma “Back to school”. Dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, il comico parlando del suo ingresso nel cast di “Michelle Impossible & Friends”: “quando mi hanno chiamato non sapevo cosa fare. Erano tutti no. Sono arrivato lì e Katia faceva il suo, Pucci idem, Ale faceva i personaggi, Valentina le imitazioni. E io? Da qui l’idea di darmi il ruolo di quello che vuole fare tante cose, ma alla fine c’è chi gli ruba le idee e, per un motivo o per un altro, non combina nulla”.

Non solo, il comico ha parlato anche del rapporto con Michelle Hunziker conosciuta proprio durante le registrazioni dello show: “ci siamo conosciuti per questo progetto. E devo dire che ho scoperto una donna vera, non costruita: lei è come appare in tv. Non finge ed è di una simpatia unica”.

Scintilla, la vita privata del comico: dalla ex Pupa Elena Morali alla moglie

La comicità di Scintilla (Gianluca Fubelli) è differente e proprio il comico parlando del suo cavallo di battaglia rivela: “le barzellette non le so raccontare. Sono uno da battuta, più situazionista. Adoro Pucci: nei suoi spettacoli a teatro non dà tregua, si ride fino alle lacrime senza mai fermarsi”. Non solo, il comico è balzato alla grande popolarità anche per la sua vita privata e sentimentale visto che in passato è stato legato alla ex Pupa Elena Morali. Una storia d’amore che è diventata anche oggetto del gossip e dei salotti televisivi con il comico che via social ha annunciato la separazione: “ci siamo lasciati da qualche mese. Dispiaciuto? Sì, Molto. Non tanto per un sentimento che alla fine cambia, ma perché quando finisce una storia lunga, ti sembra di non aver costruito niente per anni”.

Dopo Elena Morali, il comico Scintilla è tornato a sorridere grazie all’incontro con Federica Camba, cantautrice di successo. I due, infatti, si sono sposati a Palazzo Reale a Milano e hanno celebrato le nozze anche con un post social: “ci siamo sposati! Più io di te. No, più tu di me. Va bene allora più tu di me… Insomma, di più di più di più, ancora e ancora… Diciamo per sempre”. Tanta emozione anche per la cantautrice che ha ricevuto la proposta di matrimonio al cinema: “troppo bello e l’emozione è stata troppo forte”.