E’ in programma a breve un altro sciopero mezzi di trasporto pubblici. Dopo quelli in serie del secondo weekend del mese, settembre prosegue quindi all’insegna delle agitazioni di categoria, con conseguenti disagi per i viaggiatori, a cominciare dai lavoratori pendolari e dagli studenti che ogni giorno raggiungono le grandi città per lavorare o studiare. Lo sciopero, come sottolineato dai colleghi di SkyTg24 tramite il sito web, si terrà di preciso alla fine di questa settimana, venerdì 20 settembre 2024, ed è stato indetto dalle sigle sindacali CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sindacato Generale di base.

Sarà un classico “venerdì nero” dei trasporti pubblici visto che lo sciopero riguarderà sia i mezzi locali, come ad esempio ATM di Milano o Atac di Roma, e nel contempo anche quelli a livello nazionale, con possibili problematiche nei collegamenti quindi fra regioni.

SCIOPERO MEZZI VENERDÌ 20 SETTEMBRE: LE MOTIVAZIONI

Quali sono le motivazioni che hanno indotto i sindacati ad indire un nuovo sciopero? Stando a quanto fatto sapere, i lavoratori chiedono un aumento dello stipendio di 300 euro, e nel contempo una riduzione delle ore lavorative settimanali, precisamente dalle attuali 39 a 35, ma ovviamente con lo stesso salario e con una riduzione del periodo di guida. Infine, altra materia calda su cui da tempo i sindacati stanno facendo una lotta, è quella della sicurezza sul lavoro, alla luce dei numerosi casi di aggressione ai danni di macchinisti, guidatori e in generale, dipendenti delle ditte di trasporto, in particolare durante le ore notturne.

Lo sciopero di venerdì 20 settembre 2024 sarà di ben 24 ore, anche se varierà a seconda delle città. Ad esempio a Milano, lo stop sarà effettuato negli orari piuttosto classici, quindi dalle ore 8:45 fino alle ore 15:00 e poi dalle 18:00 fino alla fine del servizio, orari riferiti ad Atm, l’azienda dei trasporti pubblici milanesi, comprendenti le varie fasce di garanzia, quindi fino alle 8:45 e poi dalle 15:00 alle 18:00.

SCIOPERO MEZZI VENERDÌ 20 SETTEMBRE: GLI ORARI DELLE VARIE CITTÀ

A Roma, invece, i mezzi saranno in servizio regolarmente fino alle ore 8:30 e poi dalle 17:00 alle 20:00, e incroceranno le braccia sia i dipendenti di Atac, i mezzi pubblici che circolano in città, nonché quelli di RomaTpl (mezzi di periferia) oltre ad ATI Autoservizi Troiani/Sap e Bis.

Sciopero dei mezzi di trasporto anche a Napoli, per cui gli orari dovranno essere ancora comunicati (basterà controllare il sito dell’Eav), mentre a Bologna, i mezzi circoleranno fino alle 8:30 e poi riprenderanno le corse per altre tre ore, dalle 16:30 alle 19:30. Stop dei mezzi di trasporto e quindi possibili disagi anche per gli abitanti di Firenze, con fasce di garanzia di sei ore comprese fra le 6:30 e le 9:30 e le 17:00 e le 20:00, infine a Palermo i mezzi non circoleranno dalle ore 8:30 alle 17:30 e poi dalle 20:30 fino alla fine della giornata.