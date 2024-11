Un nuovo sciopero treni all’orizzonte, in quello che è già stato ribattezzato il novembre nero per i pendolari. L’agitazione, come si legge sui principali organi di informazione online, a cominciare dal Quotidiano Nazionale, sarà di 24 ore e scatterà sabato prossimo, 23 novembre 2024, alle ore 21:00, andando avanti fino alla stessa ora del giorno successivo, quindi domenica 24 novembre. Si tratterò di uno sciopero che coinvolgerà i treni, di conseguenza i mezzi pubblici locali, leggasi ad esempio metro e bus di Atm Milano, ma anche Atac Roma, non saranno interessati.

Diversa invece la situazione per chi utilizza il treno tutti i giorni per recarsi sul luogo di lavoro o per studiare: quasi sicuramente dovrà mettere in preventivo una giornata di passione. Lo sciopero del 23-24 novembre 2024 interesserà infatti le principali aziende del trasporto ferroviario pubblico, quindi Trenitalia, ma anche Trenord, i treni che circolano in Lombardia, poi Tper in Emilia Romagna.

SCIOPERO TRENI 23-24 NOVEMBRE 2024, I TRENI GARANTITI DA TRENITALIA

Inoltre, tenendo conto del fatto che lo sciopero avverrà in una giornata non lavorativa, non sono previste le fasce di garanzia per i treni regionali, di conseguenza c’è il rischio di una vera e propria agitazione “selvaggia”, anche se non è da escludere che le sigle sindacali decidano in collaborazione con le varie aziende delle fasce in cui garantire comunque i servizi, così come avvenuto ad esempio lo scorso 8 novembre 2024, lo sciopero indetto dopo l’aggressione ad un capotreno di Genova.

Trenitalia ha comunque assicurato una lista di treni che saranno garantiti e che sarà consultabile attraverso il sito ufficiale dell’azienda, ed inoltre il gruppo delle Ferrovie dello stato ha fatto sapere che saranno possibili dei disagi sia prima che dopo l’inizio dello sciopero, e che i viaggiatori che hanno già acquistato un biglietto per il 23 e il 24 novembre possono chiedere il rimborso ma devono farlo 24 ore prima se il ticket riguarda una tratta regionale, mentre il rimborso si può chiedere fino all’ora di partenza per le Frecce e gli Intercity.

SCIOPERO TRENI 23-24 NOVEMBRE 2024, LA SITUAZIONE DI TRENORD

Come detto sopra, lo sciopero dei treni riguarderà anche il personale di Trenord che ha già annunciato delle possibili ripercussioni in regione, aggiungendo che sono assicurati quei treni che partono entro le ore 21:00 di sabato 23 novembre e che arrivano a destinazione non oltre le 22. Qualora i treni per Malpensa saranno cancellati saranno istituiti dei bus sostitutivi senza fermate fra Milano Cadorna e l’aeroporto di Malpensa (partenza da via Paleocapa 1), e da Stabio a Malpensa.

Vediamo infine i motivi dello sciopero dei treni, con le sigle sindacali che hanno fatto sapere che lo stop si rifa al mancato rinnovo contrattuale nazionale, ma anche ad un peggioramento delle condizioni di lavoro. Ricordiamo infine che il prossimo 29 novembre si replica con uno sciopero totale dei mezzi pubblici.