Scuola di polizia 4 – Cittadini in… guardia, Italia 1/ Trama e cast del film in onda oggi 23 giugno 2024

Scuola di polizia 4 – Cittadini in… guardia, diretto da Jim Drake

Domenica 23 giugno, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:15, la commedia poliziesca del 1987 dal titolo Scuola di polizia 4 – Cittadini in… guardia. Il film è diretto dal regista Jim Drake, famoso per avere diretto diversi episodi delle sitcom degli anni ’80 Arcibaldo e Good Times. Le musiche hanno invece la firma del direttore d’orchestra Robert Folk, autore delle colonne sonore di oltre 70 film, tra cui quelle di Ace Ventura – Missione Africa, La storia infinita 2 e dell’intera saga di Scuola di polizia.

Nel cast principale del film Scuola di polizia 4: cittadini in… guardia alcuni grandi ritorni: Steve Guttenberg, G. W. Bailey, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow e Bobcat Goldthwait, Tim Kazurinsky, Leslie Easterbrook, Marion Ramsey, George Gaynes e Lance Kinsey. In questo lungometraggio anche una grande partecipazione, quella della stella di Hollywood Sharon Stone, indimenticabile nel film di successo Basic Instinct.

La trama del film Scuola di polizia 4 – Cittadini in… guardia: l’addestramento dei civili e un nuovo piano diabolico di Harris

Scuola di polizia 4: cittadini in… guardia riprende le vicende della più famosa accademia di polizia della storia del cinema. Il comandante Eric Lassard (George Gaynes) è ormai convinto che le forze dell’ordine abbiano bisogno di nuovo personale, così decide di avviare un programma speciale che permetta ai civili di arruolarsi e affiancare gli agenti già in servizio.

Le nuove reclute saranno istruite da alcuni ex allievi, tra cui il sergente Carey Mahoney (Steve Guttenberg) e il suo grande amico e collega Moses Hightower (Bubba Smith).

Ovviamente il capitano Thaddeus Harris (G.W. Bailey) non vede di buon occhio questa iniziativa ed è pronto a fare qualunque cosa affinché non abbia successo. L’occasione perfetta si presenta quando il comandante Lassard è costretto a prendere parte a una conferenza di prestigio oltreoceano.

Il capitano Harris viene quindi temporaneamente nominato responsabile di questo programma e con il suo braccio destro Proctor (Lance Kinsey) è pronto a boicottare in ogni modo questa iniziativa.

Ciò che però non ha previsto è che alcuni dei civili scelti per entrare nell’accademia sono molto più preparati di quanto avrebbe mai potuto immaginare e gli daranno parecchio filo da torcere.

