Scuola di polizia 7 – Missione Mosca, Italia 1/ Trama e cast dell’ultimo film, oggi 14 luglio 2024

Scuola di polizia 7 – Missione a Mosca, diretto da Alan Metter

Domenica 14 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:15, l’action comedy del 1994 dal titolo Scuola di polizia 7 – Missione a Mosca. La pellicola è l’ultimo capitolo della saga iniziata nel 1984 con Scuola di polizia, che la rete ha trasmesso per intero. La regia è affidata ad Alan Metter, famoso per aver girato diverse commedie di successo negli anni ’80 come Voglia di Ballare (Girls just want to have fun), con una giovanissima Sarah Jessica Parker.

Gli interpreti principali di Scuola di polizia 7 – Missione a Mosca sono: David Graf, George Gaynes, Leslie Easterbrook, Michael Winslow, Christopher Lee, Claire Forlaine, Ron Perlman e Charlie Schlatter e quasi tutti hanno già preso parte ai film precedenti. Le musiche sono affidate a Robert Folk, un grande musicista e compositore americano, specializzato in colonne sonore per il cinema e la televisione, autore tra l’altro delle musiche di Cuore e batticuore, Falcon Crest, Ace Ventura e La storia infinita 2.

Scuola di polizia 7 – Missione a Mosca su Italia 1, la trama: un videogioco che distrugge i sistemi informatici internazionali

La narrazione di questo episodio di Scuola di polizia 7 – Missione a Mosca, si svolge in Russia dove la squadra capitanata da Lassard viene mandata in missione. Un gangster sovietico, infatti, ha creato un particolare videogioco di grande successo capace di infiltrarsi in tutti i sistemi di sicurezza internazionali e riciclare il denaro sporco.

Il criminale è diventato una minaccia a livello mondiale e pertanto, il capo della polizia sovietica, Rakov, chiede la collaborazione della squadra di Lassard che è una sua vecchia conoscenza.

Tutta la squadra di poliziotti speciali arriva a Mosca e qui vengono guidati dalla poliziotta Katrina che fa loro anche da interprete. Della splendida ragazza si innamora Connors, uno degli agenti speciali.

Mentre i poliziotti della squadra cercano di pianificare un modo per fermare e catturare il pericoloso criminale, quest’ultimo riesce a inventare un videogioco ancora più letale. Infatti, il pericoloso marchingegno riesce ad entrare nei sistemi bancari e nei ministeri di tutto il mondo. Dopo una serie di avventure mozzafiato la missione viene portata a termine con grande successo e l’agente Connors e Katrina si preparano per il loro primo appuntamento romantico.











