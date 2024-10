Se mi lasci non vale, 6 coppie provano a salvare il loro amore su Rai 2

Sta per arrivare in prima visione su Rai 2 il nuovo docu-reality dei sentimenti condotto da Luca Barbareschi, “Se mi lasci non vale“. Stiamo parlando di una novità assoluta per il palinsesto, che vuole finalmente mandare in onda un programma sulla falsa riga di Temptation Island ma stavolta in maniera diversa: dal 21 ottobre al 21 novembre per quattro settimane esatte, sei coppie si metteranno in gioco convivendo in una villa alle porte di Roma, per capire insieme a coach e psicologi se vale la pensa continuare la relazione oppure no. Insomma, un reality sì, ma con un’attenzione più “psicologica” rispetto a quello che ci aspetteremmo da un programma incentrato sull’amore.

Il comunicato ufficiale Rai parla chiaro: Luca Barbareschi al timone dello show si occuperà di guidare ogni coppia in un percorso straordinario, un’opportunità unica che fino ad ora abbiamo visto solo nei format stranieri. Nella villa in cui vivranno, le coppie saranno sottoposte a candid camera, esperimenti sociali, prove a sorpresa e tanti confronti per discutere su quelli che sono i loro problemi. E non solo, i coach e gli esperti li aiuteranno ogni giorno a capire meglio i loro sentimenti, se l’amore è autentico e se è giusto pensare di progettare una vita insieme. Andiamo ora a conoscere le 6 coppie una ad una per capire cosa ci aspetta!

Se mi lasci non vale, chi sono le coppie e perchè hanno deciso di partecipare al programma

Iniziamo da Federica e Andrea, coppia che ha deciso di iscriversi a Se mi lasci non vale dopo un tradimento che li ha costretti a vivere per quasi un anno separati. Lei, content creator, lui trader online, vogliono provare a mettersi in gioco per recuperare il rapporto perduto. Passiamo poi a Clarisse e Alessandro, cuoca lei e disoccupato lui, hanno scelto Se mi lasci non vale come ultima spiaggia, dato che secondo la ragazza 29enne, Alessandro non è pronto per diventare padre, dato che troppo irresponsabile. Troviamo poi Alessandro e Floriana, appassionati di abbigliamento e sport. Perchè si sono affidati a Se mi lasci non vale? Nonostante si amino molto, non pensano di avere obiettivi comuni.

Un’altra delle coppie che vedremo a Se mi lasci non vale a partire da lunedì 21 ottobre 2024 è quella composta da Michela e Andrea. Lui è troppo geloso e possessivo e non permette alla fidanzata di uscire in discoteca. Allo stesso tempo lui può fare tutto! Michela, in più, riconosce di non sapere più se quello che sente è semplice abitudine o vero amore. Conosceremo anche Mirko e Giulia, trentenni che hanno chiamato il programma perchè lui non sente di essere ricambiato sentimentalmente dalla compagna. Riuscirà Se mi lasci non vale con la bravura di Luca Barbareschi a farlo ricredere? E in ultimo, Daniel e Aneta: lui ex pugile attentissimo al fisico, lei spumeggiante e con tanti interessi. Il loro punto debole? La comunicazione! A Se mi lasci non vale proveranno a capire meglio cosa prova il partner e ad ascoltarsi di più.