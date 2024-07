Segreti di famiglia, anticipazioni puntata 7 luglio 2024/ La morte di Inci scatena il caos: chi l’ha uccisa?

Segreti di famiglia, trama puntata 7 luglio 2024 e dove eravamo rimasti

Nella prima serata di domenica 7 luglio ritorna l’appuntamento con dalla serie televisiva Segreti di famiglia in onda sulle frequenze di Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La serie è diretta dal regista Ali Bilgin con la partecipazione di diversi attori turchi ormai diventati molto famosi tra il pubblico italiano come nel caso di Zeyno Eracar, Kaan Urgancioglu, Pinar Deniz, Huseyin Avni Danyal, Ugur Aslan, Arda Anarat e Pinar Caglar Gencturk.

THE VEIL/ Il ritorno di Elizabeth Moss tra thriller e spy story

La drammatica morte di Inci nella scorsa puntata di Segreti di famiglia ha sconvolto tutti e in particolare la madre di Ceylin. Anche quest’ultima ha un cedimento psicologico e quando si ritrova di fronte a Ilgaz non può fare altro e lasciarsi andare ad un pianto liberatorio che dimostra l’enorme dolore che porta dentro. Intanto le indagini fanno emergere i primi importanti dati e in particolare che dalle analisi del DNA degli spazzolini utilizzati da Ozan e Nurcihan emerso che ci sono delle tracce del tessuto connettivo di Inci per cui hanno avuto a che fare e soprattutto c’è stato un contatto fisico tra di loro. Da un punto di vista procedurale questa prova non potrà essere utilizzata perché viziata di un errore tecnico. Infatti è stata trafugata e non può essere ammessa agli atti. Purtroppo questo errore permetterà ai due coniugi di poter scappare all’estero. Ceylin dopo aver saputo queste notizie decide di fare una telefonata anonima con cui denuncia Ozan.

Chi è Nilde Iotti, prima donna eletta presidente della Camera dei deputati/ Il rapporto con Palmiro Togliatti

Segreti di famiglia, anticipazioni: chi ha ucciso Inci?

Le anticipazioni della puntata di Segreti di Famiglia del 7 luglio 2024 svelano che nel distretto di polizia vanno avanti in maniera incessante le indagini per stabilire cosa sia successo la notte in cui è stata uccisa Inci. Secondo la ricostruzione che sta sviluppando Osman, l’uomo si trovava in un hotel in compagnia di Zumrut ma le dinamiche risultano ancora sconosciute anche perché ci sono diverse incongruenze tra i vari racconti E infatti oggettivi. Al distretto di polizia viene interrogato anche Zafer ma quest’ultimo inizia a nutrire più di un sospetto su eventuali colpe di sua figlia Ceylin. In particolare teme che stia in qualche modo difendendo la posizione di Cinar che nonostante tutto risulta agli occhi della polizia il principale sospettato dell’assassinio.

I casi della giovane Miss Fisher, anticipazioni puntata 5 luglio 2024/ Capodanno di paura per Peregrine

Stando alle anticipazioni di Segreti di Famiglia si scopre che in realtà lui non può immaginare che sua figlia ha stretto un patto di ferro con Yekta per mantenerlo all’oscuro di quanto avvenuto a patto che Ceylin decida di rinunciare immediatamente a collaborare con il figlio Engin. Nel frattempo, le anticipazioni di Segreti di famiglia svelano che Ilgaz riceve una telefonata molto allarmante da parte di sua zia Makbule con la quale lo metteranno a conoscenza del fatto che Serdar, amico di Cinar, si sia presentato a casa loro come fucile scusa per riuscire a mettere le mani su un qualcosa che probabilmente è un quadro importante. Ilgaz allora si precipita a casa per capire cosa sia successo e, per sua grande sorpresa, trova all’interno di un orsacchiotto di peluche delle pasticche rosse. Prende questo oggetto e decidere di recarsi immediatamente in casa carcere a colloquio con suo fratello per chiedere delle spiegazioni. Ci sarà una forte discussione che vedrà protagonisti anche Ceylin e Cinar che avrà come risultato finale quello di strappare una promessa ossia che le pasticche non arrivino nelle mani della polizia a patto che lo stesso Cinar racconti tutta la verità su quanto avvenuto quella drammatica notte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA