Anticipazioni Segreti di famiglia, prossima puntata del 3 dicembre 2024: Engin si salva

Cambio di palinsesti a Madiaset, la prossima puntata di Segreti di famiglia andrà in onda in seconda serata, martedì 3 dicembre 2024, a partire dalle 23.40 circa. Che cosa succederà nell’episodio? Le anticipazioni svelano quale sarà il destino di Engin, il giovane è stato ritrovato privo di sensi nella sua cella, se la caverà? Per fortuna, dopo essere stato prontamente soccorso, Engin non sarà in pericolo di vita. Tuttavia per lui i guai non sono finiti perché Seda, durante un colloquio con Engin lo accuserà di averla solo usata. Il ragazzo le chiederà di poter parlare con suo padre. Nel frattempo si scopre che Parla sarà fuori pericolo e potrà tornare a casa con la sua famiglia.

Anticipazioni Don Matteo 14, prossima puntata 5 dicembre 2024/ Arriva la mamma del Capitano Martini: è caos

Le anticipazioni Segreti di famiglia prossima puntata di martedì 3 dicembre 2024, svelano che si sarà ad una svolta importante nelle indagini dell’omicidio di Inci e che ben presto Ceylin ed Ilgaz giungeranno alla verità. Metin avrà uno scontro con Mert perché non vuole che si avvicini troppo a Cinar. La polizia scoprirà che il libro del giudice Sahver ritrovato nella cella di Engin, appartiene a Seda e contiene tracce di arsenico. Per la donna si metterà male e Pars la convocherà in procura: è stata Seda a tentare di uccidere Engin?

Margareth Madè, chi è: il marito Giuseppe Zeno e carriera/ Da ‘Baarìa’ a Don Matteo 14 come ‘guest star’

Segreti di famiglia anticipazioni turche: non è stato Cinar ad uccidere Zafer

Nel frattempo, Ceylin, non sapendo che Parla è uscita dall’ospedale andrà a trovarla ma lungo il corridoio incrocerà Engin mentre viene scortato dalle guardie. Lo osserverà mentre il ragazzo si dirigerà in bagno fischiettando e questo le riporterà alla mente un ricordo e capisce che Engin sta per fuggire… Si giunge così a Segreti di famiglia anticipazioni turche che svelano un clamoroso colpo di scena che darà una svolta significativa alle trame. Si aprirà una nuova storyline gialla incentrata sulla morte di Zafer. Nelle precedenti puntate l’uomo aveva sequestrato Cinar, convinto che sia stato quest’ultimo ad uccidere la figlia Inci. I due hanno avuto una colluttazione e il padre di Ceylin ha avuto la peggio, morto dopo essere stato colpito da un colpo di pistola partito accidentalmente. Il giovane Kaya è corso a casa dal padre Metin e gli ha confessato di averlo ucciso e il padre ha fatto di tutto per insabbiare la vicenda. Ma è stato davvero Cinar ad uccidere Zafer? Ebbene la verità potrebbe essere totalmente diversa.