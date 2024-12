Enrico Griselli, chi è il marito di Serena Autieri: dalle telefonate al primo appuntamento

Serena Autieri torna in onda questa sera, in prima serata su Rai 1, alla conduzione della 46° edizione del Festival del Circo Internazionale di Montecarlo, uno dei tradizionali appuntamenti televisivi del periodo delle feste natalizie. La conduttrice vanta una lunga carriera alle spalle, ma che cosa sappiamo della sua vita privata? Sempre piuttosto attenta a preservare la privacy attorno alla sua famiglia, l’attrice è felicemente sposata con Enrico Griselli e dal loro matrimonio è nata una figlia, Giulia.

Enrico Griselli, marito di Serena Autieri, è un manager di professione. La coppia inizialmente ha instaurato una relazione a distanza dove l’unico contatto erano le telefonate, come ha più volte raccontato l’attrice nel corso di interviste pubbliche; lui infatti ha lavorato per diverso tempo a Dubai, lei invece era impegnata tra un set e l’altro. Alla fine, però, è arrivato il loro primo incontro; il primo appuntamento è avvenuto nella splendida cornice del lago di Como, e da quel momento la coppia non si è mai più lasciata.

Serena Autieri e il marito Enrico Griselli si sono sposati nel 2010 a Spoleto, dopo la proposta di matrimonio ricevuta dall’attrice presso il bosco sacro di Monteluco di Spoleto; nel 2013 è poi arrivata la nascita della figlia Giulia. L’attrice condivide poco della sua famiglia in forma pubblica, se non attraverso qualche scatto sui social o per mezzo di sporadiche dichiarazioni in interviste.

Il trio forma un nucleo familiare solidissimo, dove regnano rispetto e profondo amore, come raccontato dall’attrice in un’intervista a Gente del 2022: “Noi tre siamo una cosa sola e insieme diamo il meglio. Non possiamo stare lontani troppo tempo”.

