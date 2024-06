Serena Bortone lascia la Rai?/ Lei lascia il dubbio: “Sono stata onorata di lavorare con voi”

Serena Bortone: futuro lontano dalla Rai?

Sul futuro di Serena Bortone c’è ancora un grosso punto interrogativo che neanche le parole della conduttrice pronunciate al termine dell’ultima puntata della sua trasmissione “Che sarà” ha cancellato. Sulla carta, anche nella stagione 2024/2025, la trasmissione “Che sarà” dovrebbe continuare ad essere trasmessa ma non si sa se al timone ci sarà nuovamente Serena Bortone protagonista di una diatriba con l’azienda scatenata dal monologo di Antonio Scurati sul delitto Matteotti che è stato cancellato dalla Rai e che la conduttrice ha comunque letto in diretta. Dopo la presa di posizione di Serena Bortone, l’ad di viale Mazzini Roberto Sergio, ha dichiarato: “Doveva essere licenziata per il post contro l’azienda per cui lavora”.

Nel corso dell’ultima puntata della stagione del programma Rai, ci si aspettava un annuncio ufficiale sul futuro di Serena Bortone che, però, resta in bilico. Questo, almeno, è ciò che si evince dalle sue parole.

I saluti di Serena Bortone e il dubbio sulla permanenza in Rai

Prima di congedarsi dal proprio pubblico e godersi le vacanze, serena Bortone ha salutato così i telespettatori del programma “Che sarà”. “Voglio ringraziare tutti, ringraziare le autrici, gli autori, la redazione, gli inviati, la produzione, la regia, il meraviglioso studio 2 di via Teulada, il nostro pubblico, i montatori, la grafica, trucco, parrucco e costumi – ha detto la Bortone non riuscendo a nascondere l’emozione.

“Sono stata onorata di lavorare con voi in questa nostra grande azienda di servizio pubblico”. “Ringrazio voi a casa, telespettatrici e telespettatori, che ci avete seguito e supportato e che siete cresciuti puntata dopo puntata: grazie dell’affetto e del sostegno. Vi auguro una buona estate e soprattutto, di cuore, buon vento”, ha concluso.











