La nuova vita di Serena Grandi: “Oggi scrivo libri”. E sulla rivale Corinne Clery…

Ha superato da un pezzo i sessantacinque anni, ma ha ancora l’entusiasmo di un tempo. Serena Grandi, sex symbol e attrice degli anni ottanta, ha mandato in archivio l’immagine più pepata del suo passato, ma non dimentica né tantomeno rinnega nulla. Oggi sta vivendo una nuova fase della sua vita, come raccontato in una intervista ad Un Giorno da Pecora. “Sono autrice di libri crime”, spiega la showgirl che ha fatto sognare intere generazioni in passato. ‘Amore? Io sono innamorata dell’amore. Uscirei solo col criminologo Garofalo, con cui parlerei di crimine”, dribbla con ironia Serena Grandi, che negli ultimi anni è tornata alla ribalta soprattutto per via di quel triste siparietto con Corinne Clery al Grande Fratello.

Una lite dovuta ad opinioni divergenti su Giuseppe Ercole, l’uomo con cui entrambe avevano avuto una relazione. In quell’occasione volarono insulti pesanti e irripetibili, che hanno inasprito i rapporti tra le due donne dello spettacolo e che diedero da discutere.

Quel violento scontro al Grande Fratello tra le rivali in amore

La Grandi, provocata da Corinne, si scagliò contro di lei al Grande Fratello, facendo esplodere una polemica rovente. “Str*nza! Mio marito ti ha fatto fare tet*e come le mie. Poraccia has no limits”, fu la stoccata di Serena davanti ad una incredula Corinne. Insomma, chi ha buona memoria ricorderà benissimo quello scontro al veleno tra due donne rivali in amore.

Beppe Ercole, come dicevamo, è stato legate ad entrambi e negli anni settanta era sicuramente considerato un sex symbol. Celebre arredatore di successo, con Serena Grandi ebbe il figlio Edoardo; poi dopo la separazione sposò la Clery, infine si ammalò di tumore al cervello e morì nel 2010.