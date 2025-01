Shaila Gatta e le rassicurazioni a Lorenzo Spolverato

Al termine di una puntata decisamente difficile per Lorenzo Spolverato che ha discusso con Tommaso Franchi e Iago Garcia, Shaila Gatta ha provato a calmare il fidanzato, ancora scosso per tutta la situazione vissuta. “Questi due sono usciti e adesso sono ritornati! Poi ovvio che sbotto, se tu sommi lo stress, la stanchezza, tutte le cose che ho. Io sono un essere umano! E poi tutta questa energia che hanno è perché si sono ricaricati fuori. Iago è stato due mesi fuori, anche Helena è stata fuori. Sono tornati a gamba tesa. Poi in puntata non si vede un cavolo, non c’è nulla di quello che fanno. lei che mi ha fatto il faccia a faccia ed è venuta a pochi centimetri del mio viso, non l’hanno fatto vedere! A me invece recriminano tutto e tu pensa che manipolazione c’è“, ha sbottato il modello milanese.

Shaila ha provato a rassicurarlo e, soprattutto, l’ha esortato a calmarsi e a non rispondere più a tutte le frecciatine ignorando la loro presenza in casa, in particolare quella di Iago Garcia. “Tu hai tutte le ragioni del mondo, ma che cavolo te ne frega anche di Iago, guardalo è un pupazzo. Io non gli parlo, non gli regalo la mia luce, perché lui non ha luce, è una nube grigia“, le parole di Shaila.

Shaila Gatta e la frase sulle raccomandazioni

Prima di andare a letto, Shaila e Lorenzo si sono ritrovati poi in piscina dove Shaila ha esortato nuovamente il fidanzato a prendersi tre giorni di vacanza e a godersi la casa in tranquillità con le persone che gli sono amiche ignorando tutte le dinamiche. Lorenzo, pur capendo il discorso della fidanzata, le ha fatto notare che non riesce a non discutere quando vede qualcosa che non gli piace e che, ad oggi, vorrebbe solo che a vincere fosse solo uno dei suoi amici. “Certo che sono arrabbiato, perché vedo cose che non mi piacciono. Ma la mia vittoria è non far arrivare e sottolineo non far arrivare in finale delle persone, che sono le persone che già sapete. Se arriviamo noi sei sono già felice lo stesso, sarei contento chiunque vinca del nostro gruppo“, ha detto.

La ballerina, però, gli ha spiegato che, sicuramente, qualcuno dell’altro gruppo arriverà in finale e potrà anche vincere invitando il fidanzato ad abituarsi perché potrebbe vivere, in futuro, la stessa situazione anche sul lavoro. “Sì ma sappi che qualcuno di loro ci arriverà in finale, quindi abituati all’idea. L’ingiustizia è già che certe persone sono qui dentro. E un domani sul set al cinema ti troverai qualcuno che è andato a letto con il regista, che è raccomandato e non sa recitare”, ha aggiunto prima che scattasse la censura.