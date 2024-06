Shrek e vissero felici e contenti, Italia 1/ Trama e cast del 4° film dell’orco verde, oggi 1 giugno 2024

Shrek e vissero felici e contenti, diretto da Mike Mitchell

Sabato 1 giugno, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, il film d’animazione del 2010 dal titolo Shrek e vissero felici e contenti. La pellicola è il quarto capitolo della serie cinematografica di Shrek ed è diretta dal regista Mike Mitchell, che aveva già collaborato nella realizzazione di Shrek 2 e Shrek terzo, oltre che a prendere parte in seguito al doppiaggio de Il gatto con gli stivali con il personaggio Andy Beanstalk. Le musiche hanno invece la firma del compositore britannico Harry Gregson-Williams, autore delle colonne sonore di molti lungometraggi di successo, tra cui Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio, Z la formica e tutti i capitoli della saga di Shrek.

Per quanto riguarda il doppiaggio originale del film Shrek e vissero felici e contenti, vediamo il ritorno di tutto il cast principale, composto da: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas, Julie Andrews e John Cleese. Inoltre in questo nuovo episodio si aggiunge l’attore e comico Walt Dohrn che presta la voce al personaggio di Tremotino.

La trama del film Shrek e vissero felici e contenti: l’incubo di non esistere più e l’amore che salva

Shrek e vissero felici e contenti vede il protagonista verde ormai impegnato nella sua nuova vita con sua moglie Fiona e i loro tre piccoli orchetti. Shrek si sente sempre più incastrato, tra la presenza asfissiante dei vari abitanti della palude e una routine monotona che non gli permette di dare sfogo alla sua vera natura.

Il protagonista non desidera altro che tornare alla sua vecchia vita, quando era un orco “vero”, che viveva in solitudine, temuto da tutti. Dopo un litigio con Fiona, l’orco cede agli inganni di un oscuro personaggio, Tremotino, e accetta di stringere un patto con lui, pur di rivivere un giorno della sua vita passata. Shrek in cambio cede al nano un giorno qualunque del suo passato, e Tremotino ruba proprio il giorno della sua nascita, in modo che l’orco non sia mai esistito.

Per Shrek inizia quindi una nuova vita in un mondo parallelo dove nessuno lo conosce, la sua casa non esiste più e Tremotino è riuscito a diventare il capo supremo del regno di Molto Molto Lontano. Gli abitanti sono costretti a vivere in condizioni misere, mentre gli orchi sono trattati come schiavi e soprattutto Fiona non è mai stata liberata da nessuno. Shrek ha solo 24 ore per risolvere questo terribile guaio e per riuscirci dovrà guadagnarsi il bacio del vero amore.











