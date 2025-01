Luca Calvani e Lorenzo Spolverato hanno ricevuto un provvedimento disciplinare al Grande Fratello? Alfonso Signorini ha deciso durante la diretta di oggi 23 gennaio 2025 di dare una bella lezione ai due concorrenti. Cos’è successo? Ve lo raccontiamo passo passo. Tutti e due si sono trovati in una situazione spiacevole, che poteva fargli rischiare il posto nel programma. Luca Calvani, infatti, ha letto un bigliettino inviatogli dall’esterno mentre Lorenzo Spolverato ha ammesso di aver utilizzato il telefono.

Signorini: "Ripescaggio al Grande Fratello? Ecco perché lo abbiamo fatto"/ "Questione di dinamiche e…"

Ebbene sì, il modello milanese senza troppi scrupoli ha dichiarato che poco prima di volare in Spagna per l’esperienza al Gran Hermano, aveva fatto uso del cellulare per controllare i consensi del pubblico nei suoi confronti, una mossa vietatissima dalla trasmissione. Luca Calvani si è difeso invece dicendo di non aver letto alcuna informazione che riguardasse l’esterno della casa, e che in quei momenti era per lui una situazione difficile e si è trovato protagonista di uno spiacevole gesto. “E se è successo ringrazio l’amico che mi ha voluto aiutare e non fare cadere nella trappola”, ha concluso l’attore.

Ripescati Grande Fratello, polemica in casa: "Vogliamo nuovi concorrenti"/ Lorenzo: "Gran giramento di c*"

Alfonso Signorini deluso da Luca Calvani e Lorenzo Spolverato: “Siete responsabili di quello che avete fatto”

Qualche ora fa Luca Calvani durante uno scontro con Lorenzo Spolverato, ha fatto uscire una verità decisamente scomoda per il Grande Fratello. Durante la lite l’attore ha rivelato che il modello era riuscito ad accedere ai social per spiare il profilo Instagram di Tommaso Franchi. Dopo la grave accusa, Lorenzo Spolverato non ha provato a difendersi, ma al contrario ha ammesso tutto a Shaila Gatta, sua attuale compagna nella casa. Non solo, ha poi aggiunto di aver spiato anche il profilo di Giglio, chiedendo scusa per aver poi raccontato in casa le opinioni esterne del pubblico.

Bonus al Grande Fratello: "Seconda vita per 4 concorrenti in Casa"/ Signorini spiazza: "Se sarete eliminati…"

Signorini, però, non ne ha voluto sapere: “Chiedo scusa è il mantra a ogni caz*ata che fate. Siete disposti a fare casini pazzeschi. Sta cosa condivide anche altri, come Tommaso e Mariavittoria”, ha spiegato il conduttore, dicendo di non voler approfondire dato che tutti sono coinvolti in qualcosa. Il conduttore ha poi continuato, confessando che da questo momento in poi il livello di tolleranza sarà per loro pari a zero dato che scambiare informazioni con l’esterno è severamente vietato: “Siete responsabili di quello che avete fatto. Io non solo vi avrei mandato in un ripostiglio, ma avrei anche chiuso la chiave”, ha concluso Alfonso Signorini, deluso dai due concorrenti.