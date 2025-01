Sarà pure un modo di dire inflazionato, ma forse è quanto mai calzante nelle ultime ore in riferimento al Grande Fratello 2024: divampa il cellulare-gate per Lorenzo Spolverato. In vista della puntata di questa sera si attendono chiarimenti sulla vicenda che nel frattempo, tra ammissioni e teorie del web, sta infiammando l’universo social con interrogativi e opinioni contrastanti.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, crisi superata al GF?/ “Non voglio vivere il rapporto in modo drammatico”

Lorenzo Spolverato rischia squalifica al Grande Fratello? Nelle ultime ore è questo uno degli interrogativi più digitati sul web: sullo sfondo l’uso del cellulare ma non solo. Proprio nel merito dell’utilizzo ‘illecito’ del dispositivo mobile il concorrente del Grande Fratello 2024 si sarebbe reso protagonista di un gesto contro il regolamento del reality ed è proprio per questi motivi che si fanno accanite ed a fiume le voci di una possibile squalifica per Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024.

Helena Prestes gelosa di Zeudi Di Palma e Javier al Grande Fratello?/ Scontro di fuoco dopo il 'tradimento'

Lorenzo Spolverato, il web chiede un provvedimento severo: squalifica in arrivo?

Ma cos’ha fatto Lorenzo Spolverato per rischiare una squalifica al Grande Fratello 2024? La risposta arriva direttamente dalla recente ammissione del diretto interessato che – come vi abbiamo raccontato – è stato messo alle strette da Luca Calvani. Briciole di tentativi per eludere il discorso o discolparsi, poi l’ammissione del concorrente: “Ho guardato l’engagement di Tommaso Franchi e gliel’ho detto… Lui l’ha riferito a Mariavittoria e questo vuol dire che di lei non mi posso fidare”. Insomma, alla fine della fiera, sembra anche che Lorenzo Spolverato abbia anche qualcosa da ridire pur essendo – per sua stessa ammissione – nel torto.

Bonus ai concorrenti del Grande Fratello: cos'è?/ Trovata della produzione dopo proteste in Casa: le ipotesi

Per questa sera non è da escludere dunque un severo provvedimento, che si tratti di una squalifica per Lorenzo Spolverato dal Grande Fratello 2024 o di una punizione più benevola che però già da ora non sembra trovare manforte da parte del pubblico.