E’ un volto cardine della televisione italiana, del mondo dello spettacolo italiano; le sue doti carismatiche le hanno permesso di scalare consensi a colpi di talento e merito ma certamente un ruolo cruciale lo hanno svolto anche gli affetti. Stiamo parlando di Ilary Blasi, ‘padrona di casa’ di innumerevoli format televisivi e che nel tempo è riuscita a fare breccia nel cuore degli appassionati e addetti ai lavori. Come anticipato, forse la sua strada e ascesa professionale sarebbe stata più complessa se dalla sua parte non avesse avuto il supporto costante della sua famiglia; forse in particolare delle sue sorelle, Silvia e Melory, con le quali vanta un rapporto viscerale.

“L’amore della mia famiglia mi ha protetto… Ho avuto un’infanzia felice con le mie sorelle Silvia e Melory e i valori che ho imparato sono ciò che cerco di trasmettere ai miei figli”. Queste le parole di Ilary Blasi che, con le sorelle Silvia e Melory, ha avuto la fortuna di giovare di un ambiente familiare positivo e soprattutto carico d’amore.

Silvia e Melory, curiosità e cosa fanno oggi le sorelle di Ilary Blasi

Ma chi sono Silvia e Melory, sorelle di Ilary Blasi? Non godono della stessa notorietà della conduttrice e chiaramente risultano più frammentarie anche le informazioni reperibili. Nel caso della primogenita sappiamo, come raccontato in passato da Ilary Blasi, che ha avuto il merito di propiziare il primo incontro della sorella con l’ex marito Francesco Totti. “Mi chiamò lei per dirmi che aveva conosciuto Francesco Totti e che voleva conoscermi; così organizzammo un incontro in un pub di Roma”.

Per quanto concerne le curiosità di carattere professionale, poco si può aggiungere a proposito di Silvia e Melory, sorelle di Ilary Blasi. La prima ama la riservatezza e non si hanno notizie a proposito del suo cammino lavorativo; sappiamo però che non ha scelto di seguire le orme della conduttrice. Melory altrettanto; a dispetto di una bellezza al pari della sorella, non ha scelto di puntare sul mondo dello spettacolo. Pare infatti che la seconda delle sorelle di Ilary Blasi sia impegnata in uno studio dentistico.

