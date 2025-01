Possiamo dire ufficialmente aperto il primissimo appuntamento annuale del 2025 con la fortuna che proprio oggi – ovviamente giovedì 2 gennaio – ci porterà al cospetto di un nuovissimo concorso con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto reduci da un anno che si è rivelato piuttosto fortunato tra tantissime scommesse, diversi importanti jackpot e – soprattutto – un marea di ricchi premi finiti nelle tasche di migliaia di giocatori sparsi per tutta la nostra bella penisola: dato che il passato è sempre importante lasciarselo alle spalle senza rimuginarci troppo, noi vi invitiamo a guardare avanti soffermandovi sugli appuntamenti serali che (da tradizione) si terranno esattamente alle ore 20:00 con i tre giochi che uno dopo l’altro eleggeranno i primi vincitori dell’anno!

Immaginando che siate ancora in tempo per piazzare la vostra – potenzialmente milionarie – scommesse, il punto da cui vorremmo partire oggi è quello dei vari numeri sfortunati che hanno conquistato il podio dei ritardatari dopo il concorso di martedì 31 dicembre 2024: nel Lotto – per esempio – dopo settimane in vetta alle classifiche è caduto il 35 su Genova, oggi sostituito da 74 sulla ruota di Napoli che era il suo secondo in comando grazie a 128 assenze; mentre al secondo posto troviamo il 66 sulla ruota Nazionale, l’11 su quella barese, il 51-Roma e – infine, nella top 5 – il 19 cagliaritano.

TORNA IL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE IL PRIMO JACKPOT IN PALIO NEL 2025?

Qualche interessante novità tra i numeri sfortunati la troviamo anche guardando al Superenalotto, ma prima di arrivarvi è certamente più importante partire dal dirvi che oggi il jackpot per il quale concorrerete con gli altri (speranzosi) giocatori ha raggiunto il valore di ben 53 milioni di euro tondi in attesa solamente di qualcuno che riesca a centrare tutti i numeri vincenti che verranno annunciati tra qualche ora; mentre tornato ai numeri sfortunati possiamo dirvi che oggi al primo posto della classifica c’è il 10, seguito dal 38 e dal 12, con un top 6 completata dal tris 86-11-62 e contrapposta alla fortunatissima sestina 85-6-86-55-81-79 che chiude il cerchio dei numeri più frequentemente estratti!

IL PRIMO BAGNO IN MARE DEL 2025 A ISCHIA: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Dato che di numeri fortunati e sfortunati abbiamo parlato fino ad ora, prima di darvi appuntamento alle ore 20:30 per scoprire tutti assieme le combinazioni vincenti odierne di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, vogliamo dedicare come sempre una brevissima parentesi alla Smorfia Napoletana e ai suoi sempre saggi consigli per la vostra schedina: tra le notizie più simpatiche degli ultimi giorni, oggi il nostro appuntamento smorfiesco lo dedichiamo al tradizione tuffo (46) in mare (1, ma anche 18 se consideriamo l’intera locuzione ‘tuffarsi in mare’) del primo giorno (48) dell’anno che si è tenuto nelle tante spiagge (80) dell’isola (33) di Ischia con centinaia di partecipanti festosi.