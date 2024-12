È arrivato anche per il Simbolotto il momento di chiudere il 2024 con il suo ultimissimo sorteggio che proprio questa sera potrebbe donare qualche ottima soddisfazione ai più fortunati tra voi carissimi lettori e giocatori, il tutto – ovviamente – prima di ricominciare tutto da zero con l’arrivo ormai imminentissimo del 2025: prima di procedere è bene dire che questa sera l’attesissimo sorteggio giornaliero del Simbolotto non si terrà alle consuete 20, ma è stato leggermente anticipato alle 18:30 con l’ovvia conseguenza che si è ridotta anche la finestra in cui potrete piazzare le vostre scommesse, fino alle ore 18 che segneranno la chiusura ufficiale delle sale Sisal e l’apertura dell’attesa per gli ultimi premi dall’anno!

Oltre a questa piccola differenza, per il Simbolotto non cambierà nessun’altra delle solite (sempre semplicissime!) regole che dovrete rispettare per vedervi convalidata la giocata: dal conto vostro l’unica cosa da fare sarà quella di scegliere almeno un numero – anche se noi vi consigliamo di puntare in alto e sceglierne 10 – che dovrete poi indicare nella schedina del Lotto; il tutto stando attenti a selezionare per l’ultimissima volta la ruota di Venezia (che da giovedì passerà a quella di Bari) e pagando la cifra che preferite a partire da un minimo di 1 euro ed arrivando al massimo fino alla soglia dei 200: così facendo godrete sia di una scommessa lottifera con i suoi classici premi, che di una simbolottifera con altri – altrettanto ricchi – bottini ad attendervi!

QUANTO SI PUÒ VINCERE CON IL SIMBOLOTTO: TUTTI I PREMI IN PALIO DAI MINIMI AI MASSIMI

Se non sapeste come funziona il Simbolotto, permetteteci di ricordarvi che i bottini in palio sono in totale quattro con valori variabili proprio in base ai soldi che avrete puntato nella fondamentale fase della scommessa: ipotizzando che abbiate scelto il minimo (ovvero, appunto, 1 euro) complessivamente potreste vincere quote comprese tra lo stesso euro scommesso e i 10mila euro massimo – rispettivamente con 2 o 5 simboli indovinati – ma nel caso in cui abbiamo scelto di puntare al massimo (lo ripetiamo: 200 euro) allora quelle stesse cifre crescerebbero di conseguenza fino a duecento ed addrittura 2 milioni di euro; premi – va detto – che fino ad ora non sono mai stati assegnati, ma probabilmente perché nessuno ha mai veramente puntato così tanto nel Lotto.