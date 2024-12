Con un appuntamento insolito – e sempre imperdibile – nella giornata di oggi, lunedì 30 dicembre 2024, potremo misurarci nuovamente con i giochi lottiferi tra i quali torna il sempre immancabile Simbolotto con la sua sacca pienissima di ricchi premi che per voi giocatori saranno del tutto gratuiti.

Prima di addentrarci nel concorso odierno, vale la pena ricordarvi giusto al volo che l’estrazione odierna è stata organizzata perché lo scorso 26 dicembre (ovvero ovviamente la giornata di Santo Stefano) il Simbolotto e tutti gli altri giochi lottiferi si sono presi una piccola pausa; mentre prima che tutto torni alla normalità con i classici appuntamenti settimanali, l’unica differenza a cui dovrete prestare attenzione è che domani – martedì 31 – i sorteggi verranno anticipati alle ore 18:30 invece che alle consuete 20, senza altra differenza di sorta!

GLI ULTIMI PREMI E TUTTE LE REGOLE DEL SIMBOLOTTO IN VISTA DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Visto che il tempo stringe, prima di ricordarvi brevemente le semplicissime regole del Simbolotto vale la pena soffermarci sulla speranza che proprio oggi vedremo uscire un altro premio massimo associato all’intera cinquina di simbolotti: nel corso di dicembre – infatti – ne abbiamo visto uscire solamente due, il primo lo scorso giovedì 12 da 30mila euro e il secondo sabato 14 da 10mila; peraltro dopo un novembre che ce ne ha regalati ben cinque tra i quali l’incredibile cifra record da 100mila euro sabato 9 in un 2024 che complessivamente ne ha visti uscire 64!

Visto che ve le abbiamo accennate, sappiate che le regole del Simbolotto sono semplicissime e alla portata di chiunque non abbia mai partecipato a nessuno dei tanti giochi Sisal: per giocare – infatti – tutto ciò che dovrete fare sarà scegliere un totale compreso tra uno e dieci numeri (dall’1 al 90) che poi dovrete andare a segnare nella schedina del Lotto associata alla ruota – questo un aspetto fondamentale – di Venezia; scoprendo così anche la vostra cinquina di simboli validi per questo concorso estratti casualmente dal sistema e stampati in automatico sulla schedina lottifera, il tutto pagando solo ed esclusivamente la scommessa del Lotto con un minimo di puntata fissato ad appena 1 euro.

