Arrivati anche oggi alle ore 20 in punto possiamo finalmente (ri)mettere mano alla schedina del Lotto per scoprire se siamo riusciti ad indovinare parte – o, meglio ancora, tutti – dei cinque simboli vincenti del Simbolotto: la vostra sequenza (vale la pena ricordarlo a scanso di equivoci) la potete trovare facilmente sul fondo della schedina lottifera che vi tornerà utile anche nel caso in cui dobbiate incassare un qualche premio per presentarla in ricevitoria!

A differenza di tutti gli altri giochi – anche questo vale la pena ricordarlo -, questo è l’unico che vi permetterà di recarvi esclusivamente nelle ricevitorie per ottenere l’accredito del vostro premio, dimenticandovi il tedioso e lungo passaggio in una filiale della Banca Intesa Sanpaolo. Passando subito al vivo della serata e del sorteggio, possiamo dare la parola ai numeri e ai simboli vincenti del Simbolotto di oggi – venerdì 27 dicemrbe 2024 – che sono: Buffone (41), Nacchere (36), Amo (23), Topi (11), Naso (16).

Dopo una – certamente meritata dopo un intero anno di faticoso lavoro – pausa nella giornata di ieri, in questo venerdì 27 dicembre 2024 possiamo finalmente tornare a parlarvi dei vari concorsi lottiferi, tra i quali non mancherà il sempre amatissimo Simbolotto che proprio questa sera ci consegnerà una nuova combinazione di simboli vincenti associati agli immancabili e ricercatissimi premi: facendo prima di tutto un piccolo passetto indietro – però – è bene precisare e spiegare che il concorso del Simbolotto che non si è tenuto ieri non è stato certamente del tutto annullato, dato che nella giornata di lunedì 30 dicembre ci sarà il recupero in una settimana che complessivamente ci regalerà in totale ben 5 concorsi tra quello aggiuntivo appena citato e i classici sempre in programma per martedì, giovedì, venerdì e sabato!

IL SIMBOLOTTO DELLE FESTE: LE REGOLE E I PREMI NON CAMBIANO NEPPURE OGGI!

Visto che non è ancora il momento di pensare a lunedì (ve ne parleremo ovviamente a tempo debito, non preoccupatevi!) per ora restiamo con i piedi saldamente ancora in questo venerdì partendo dal dirvi che – feste o non feste – le regole del Simbolotto non sono assolutamente cambiate: per giocare e cercare di portarvi a casa un premio dovrete prima di tutto piazzare un’iniziale scommessa nel Lotto avendo cura di scegliere – tra le 11 disponibili tutte associate ad una differente città italiana – la ruota di Venezia che fino al prossimo martedì sarà la protagonista della consueta promozione che la associa ai simbolotti della Smorfia Napoletana!

Similmente, se non cambiano le regole non cambiano neppure i premi in palio nel Simbolotto a partire da quel sempre sbalorditivo bottino da 10mila euro ed arrivando – fermo restando gli intermedi da cinquanta e cinque euro – fino all’euro minimo; il tutto sempre variabile in base a quanto avrete deciso di puntare nel Lotto tenendo a mente che le cifre appena viste corrispondono ad una scommessa da 1 euro e che al massimo potrete arrivare a quota 200!