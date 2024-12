Si terranno eccezionalmente in questo lunedì 30 dicembre 2024 i tre sempre appuntamenti con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che – come sempre – esattamente alle ore 20 in punto sceglieranno i loro numeri vincenti di oggi che per qualcuno di particolarmente fortunato tra voi carissimi lettori potrebbe tradursi in premi incredibilmente alti capaci di cambiarvi drasticamente la vita: facendo un passettino indietro, è importante sottolineare che le estrazioni di oggi sono state organizzate per ‘sopperire’ all’appuntamento che è stato saltato ieri; mentre da domani tutto tornerà alla consueta normalità salvo per il fatto che proprio domani il sorteggio si terrà alle ore 18:30 e non alle 20 a cui ci siamo abituati nel corso degli ultimi anni!

Visto che per ora non sappiamo ancora i dati ufficiali sulle vincite più alte del Lotto dello scorso martedì, vale la pena concentrare la nostra attenzione sui numeri che dominano la classifica dei ritardatari: al primo posto ritroviamo l’ormai stabilissimo 31 sulla ruota di Genova che ha collezionato la bellezza di 175 assenze complessive, seguito – con una distanza di quasi 50 concorsi, ovvero a quota 126 assenze – dal 74 su Napoli, dal 66 sulla ruota Nazionale (che non si vede da 115 giorni), dall’11 su Bari ed – infine – dal 51 romano.

—

Superenalotto n. 207 del 30/12/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 208 del 30/12/2024

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 208 del 30/12/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

VINCITE E PREMI DEL SUPERENALOTTO DI SABATO: QUANTO VALE IL JACKPOT DI OGGI?

D’altra parte, per il Superenalotto di oggi possiamo dirvi per certo che vedremo ancora una volta in palio un ricchissimo jackpot dal valore incredibile di esattamente 51,6 milioni di euro visto che nella giornata di sabato nessuno è riuscito – purtroppo – a metterci le mani sopra; ma nel frattempo sono stati ben due i fortunati che si sono aggiudicati poco più di 100mila euro indovinando 5 dei 6 numeri vincenti senza alcuna opzione aggiuntiva (che sia il numero Jolly, oppure quello Stella), mentre altri quattro sono riusciti a portarsene a casa più di 42mila con la combinazione da 4 Stella, il tutto in una giornata che ha assegnato più di 4,4 milioni di euro complessivi ripartiti su più di 657mila schedine!

I NUMERI FORTUNATI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA: LA COMBINAZIONE MILIARDARIA DEL MEGA MILLIONS

Visto che di concorsi, premi e jackpot parliamo, per il nostro appuntamento quotidiano con la Smorfia Napoletana abbiamo deciso di concentrarci sulla recentissima incredibile vincita 1,2 miliardi di euro che è stata segnata in California nella lotteria Mega Millions: i numeri smorfieschi che ci vengono in mente sono in totale quattro, ovvero 89-11-74-70 (associati ad ‘America’, ‘lotteria’, ‘premio’ e ‘vincita’); ma se per le vostre schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto voleste fare le cose in grande sappiate che la combinazione vincente di quel concorso – utile certamente per le vostre scommesse – era composta dai numeri 3, 6, 7, 37, 49 e 55!