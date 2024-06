Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 11 giugno 2024: numeri e simboli vincenti

Una nuova settimana è appena iniziata ed è subito tempo della prima estrazione del Simbolotto, il concorso che segue ogni appuntamento del Lotto, a cui è abbinato. È importante ricordare ai giocatori che si apprestano alla partecipazione al gioco che la ruota a cui fare riferimento per questo mese è quella di Napoli. Se volete che in coda alla schedina comparino casualmente cinque simboli e numeri, ovvero quelli che servono per prendere parte al concorso, è dunque obbligatorio selezionarla. Per coloro che non lo sapessero, ce la lettera “S” a indicarla.

Il costo per partecipare all’estrazione è di un solo euro, ovvero quello che corrisponde alla giocata del Lotto minima. Ben poco rispetto ai 10 mila euro che ci sono in palio. Non è sicuramente semplice ottenerli, dato che coloro che ci provano ad ogni appuntamento sono tanti e le combinazioni sono definite e assegnate casualmente. Vale però la pena di provarci. Se non doveste avere vinto il massimo riconoscimento, inoltre, ricordate di non buttare la schedina, perché ci sono anche dei premi minori che è possibile ottenere. Essi vanno dai 2 ai 50 euro. È sufficiente per consolarsi, magari con una cena.

Cosa prevede il gioco del Simbolotto? Le regole

Come anticipato le regole del gioco del Simbolotto sono veramente poche e semplici da comprendere, anche perché è il sistema a far tutto da sé. Il giocatore è praticamente inconsapevole. È proprio ciò che piace a coloro che vogliono tentare la sorte senza perdere molto tempo. Al contrario, non si tratta del gioco più adatto per coloro che amano scegliere con attenzione i numeri a cui affidarsi, come nel caso del Lotto, il concorso principale a cui è unito. Per chi ne vuole sapere di più, però, ci sono delle interessanti statistiche a cui far riferimento.

In questo caso, attraverso la classifica dei frequenti e quella dei ritardatari, si può scoprire quali sono i simbolotti che si ripetono più volte e quali invece possono essere ritenuti rari. Nel primo caso attualmente i più gettonati sono l’Elica (33) e il Cerino (18). Nel secondo invece il protagonista assoluto è il Soldato (12).











