Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 8 giugno 2024: numeri e simboli vincenti

È un weekend di Simbolotto quello che inizia oggi, sabato 8 giugno 2024: l’attenzione è rivolta verso le Elezioni in corso in tutta Italia, ma i più appassionati del concorso abbinato al Lotto non rinunceranno neanche questa volta a partecipare all’estrazione. Anche perché la speranza è quella di vincere i 10 mila euro in palio, magari con l’obiettivo di partire per le vacanze più sereni oppure prenotarle, per coloro che ancora non lo avessero fatto. Il meccanismo per riuscirci è sempre il medesimo e in molti lo conosceranno.

L’unica cosa da fare per prendere parte al Simbolotto è giocare una schedina del Lotto sulla ruota di riferimento. Per individuarla, è sufficiente ricercare il simbolo della “S”. In questo caso però vi agevoliamo il compito, svelando che per il mese in corso è quella di Napoli. Soltanto attraverso questa è possibile inserirsi nella lunga lista dei partecipanti all’estrazione. Non ci sono costi aggiuntivi: la spesa corrisponde a un solo euro.

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: NON CI SONO NUMERI DA SCEGLIERE…

Dopo avere scoperto come è possibile tentare la sorte col gioco del Simbolotto e con quello del Lotto in contemporanea, scopriamo qualcosa in più su questo divertente concorso parallelo che affida tutto al caso. È importante precisare infatti che non c’è possibilità di scegliere i cinque simboli e numeri che compongono la combinazione. La selezione avviene in autonomia dal sistema tra i 45 disponibili. È dunque particolarmente avvincente scoprire quali sono stati stampati sulla schedina.

L’obiettivo è ovviamente far corrispondere la combinazione vincente del giocatore con quella estratta subito dopo il Lotto, ovvero intorno alle 20. Ciò accade abbastanza di rado, ma c’è sempre la speranza a essere viva. I vincitori infatti non sono stati pochi dal lancio del concorso, per cui ci si può augurare di diventarlo tra un appuntamento e l’altro. Non resta che attendere per saperne di più.

