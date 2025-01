Con il concorso che si terrà tra qualche ora (ovvero, come sempre qualche minuto dopo le ore 20:00) del Simbolotto potremo finalmente salutare questo primo mese dell’anno ed approdare nel secondo che speriamo possiamo rivelarsi altrettanto fortunato quanto il primo e che ci farà viaggiare fino alla prossima tappa del lungo viaggio nelle 11 ruote del Lotto: per oggi infatti – e lo diciamo soprattutto a chi tra voi non avesse ancora fatto in tempo a piazzare la sua scommessa quotidiana – il Simbolotto resta ancora legato alla ruota di Bari del Lotto; mentre a partire da domani (ed ovviamente fino a venerdì 28 febbraio) si dovrà necessariamente optare per quella di Cagliari per poter partecipate a questo divertentissimo concorsino aggiuntivo!

Se non aveste capito nulla di quello che vi abbiamo appena detto, allora potrebbe farvi comodo una rapida ripassata delle regole del Simbolotto dato che per giocare – e cercare di accaparrarvi uno dei suoi ricchi premi – è sempre necessario partire da una scommessa nel Lotto: per oggi vi basterà puntare su una qualsiasi combinazione di numeri da indicare nella già citata ruota di Bari, mentre da domani dovrete fare lo stesso, ma selezionando – appunto – la ruota di Cagliari; sempre scegliendo liberamente il valore della vostra scommessa senza dover incappare in nessuna maggiorazione!

TUTTE LE VINCITE DEL GENNAIO DEL SIMBOLOTTO: 7 VITTORIE SU 17 CONCORSI

A chi fosse già al corrente delle regole del Simbolotto – invece – vogliamo motivare l’affermazione iniziale sul fatto che gennaio sia stato un mese particolarmente fortunato: su 17 concorsi complessivi che si sono tenuti le giornate di mercoledì 1 e quella di ieri – infatti – la Dea Bendata ha assegnato la bellezza di 7 differenti vincite per la categoria massima tra quelle in palio, tra le quali la più alta in assoluto (sempre che oggi non ci aspetti qualche nuova sorpresa!) è arrivata al valore comunque incredibile di 40mila euro vinti – ironicamente – nella ‘sfortunata’ giornata di venerdì 17 con una scommessa da 4 euro piazzata in quel di Venezia!