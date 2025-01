Con la settimana lavorativa che proprio oggi – venerdì 31 gennaio 2025 – è giunta finalmente al termine possiamo anche dedicarci all’ultimissimo appuntamento del mese con i concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che in serata (sempre puntualissimi allo scoccare delle ore 20 senza nessun tipo di ritardo) per l’ultima volta i loro ricchissimi premi e – auspicabilmente – il jackpot superenalottifero che da parecchie settimane è rimasto intatto sul suo scranno milionario; il tutto ovviamente prima di inaugurare il prossimo mese con i primi tre sorteggi che si terranno già nella giornata di domani senza perdere neppure un attimo!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 31 gennaio 2025: numeri vincenti e simboli

Restando – come sempre – in attesa dei sorteggi serali che ci consegneranno i numeri vincenti di oggi, dopo che martedì era stata la Puglia a segnare il maggior numero di vittorie tra Lotto e 10eLotto, in questo caso possiamo dirvi che a prendersi il podio dell’estrazione che si è tenuta ieri – ovviamene giovedì 30 gennaio 2025 – è stata la Lombardia che nel gioco con protagoniste le 11 ruote nazionali ha assegnato due differenti premi (il primo da 22mila e 500 e il secondo da 14.250) per un totale che ha raggiunto e superato i 36mila euro, ai quali ne vanno aggiunti altri 60mila centrati – in questo caso da tre differenti vincitori che hanno incassato cifre variabili tra i 12mila e i 37mila euro – nel secondo concorso.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 30 Gennaio 2025

—

Superenalotto n. 18 del 31/1/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

—

Estrazione 10eLotto n° 18 del 31/1/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

—

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 30 Gennaio 2025

Estrazioni del Lotto n° 18 del 31/1/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

—

SUPERA I 66 MILIONI DI EURO IL VALORE DEL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: TUTTI I PREMI DI IERI

Come avranno già intuito buona parte dei giocatori che più frequentemente si misurano con questi tre apprezzatissimo concorsi – dato che di fatto l’abbiamo già anticipato nelle primissime righe di questo articolo – se oggi avete deciso di partecipare all’estrazione del Superenalotto sappiate che lo farete per un jackpot che proprio ieri ha raggiunto l’incredibile cifra di 66,4 milioni di euro: infatti tra gli oltre 574mila vincitori nessuno è riuscito ad indovinare l’intera sestina; mentre i più fortunati tra loro – che hanno indovinato tutti i numeri tranne uno – si sono portati a casa poco più di 87mila euro, seguiti da altri fortunati che con quattro numeri e l’aggiuntivo ‘SuperStar’ se ne sono aggiudicati più di 40mila!

LA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATA A SERGIO MATTARELLA: DA 10 ANNI ALLA GUIDA DEL PAESE

Confrontandoci ora con la Smorfia Napoletana, senza troppi preamboli vi diciamo subito che la notizia dalla quale oggi otterremo i consigli sui numeri che voi potreste usare per le vostre scommesse di Lotto e Superenalotto è quella dell’importante record segnato proprio oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che per primo nella storia repubblicana italiana ha raggiunto il decimo anno consecutivo nel ruolo di garante costituzionale: i primi quattro numeri che vi lasciamo sono la doppia coppia 36-82 e 73-90 che si associano a ‘Capo di Stato’ e ‘Presidente della Repubblica’, seguita dal 34 di ‘record’ e da altri tre numeri esterni alla smorfia che sono il 10 (per il decimo anno), il 15 e il 22 (associati agli anni delle elezioni che sono stati il 2015 e il 2022).