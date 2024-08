Momento toccante ieri a Pomeriggio Cinque News, con Simona Branchetti che si è commossa in diretta tv mentre ha ricordato la compianta collega Carlotta Dessì, la giovane deceduta a inizio anno, lo scorso febbraio, a causa di un male incurabile. Durante la puntata di ieri del noto talk in onda su Canale 5 nella sua edizione estiva, Simona Branchetti non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime nel nominare il nome della sua “amica vera”, come l’ha definita la stessa, Carlotta Dessì. L’occasione è stata l’annuncio da parte del comune di Gergei, il paese della provincia di Sud Sardegna dove era appunto originaria la povera giornalista, di intitolare una piazza alla stessa.

La Talpa 2024: Andrea Preti nuovo concorrente al posto di Nicola Ventola?/ Le anticipazioni sul cast

Un momento troppo emozionante per la conduttrice di Pomeriggio News che ad un certo punto è stata costretta a fermarsi, non riuscendo più ad andare avanti e con le lacrime agli occhi. Ma vediamo cosa è successo ieri in diretta tv su Canale 5: “Dobbiamo ricordare un’amica e collega, Carlotta Dessì – le parole proferite da Simona Branchetti, giornalista ex conduttrice del Tg5, parlando con gli spettatori – perchè il paese di Gergei in Sardegna, lei era sarda, rende onore a Carlotta”.

Dora Moroni, chi è l'ex valletta di Corrado Mantoni/ "L'incidente mi ha cambiato la vita"

SIMONA BRANCHETTI PIANGE PER CARLOTTA DESSI: “SCUSATE”

Nel frattempo vengono mandate in onda delle splendide immagini della povera Carlotta Dessì, con una musica emozionante in sottofondo. Simona Branchetti ha proseguito: “La nostra collega, la nostra giornalista… lei ha lavorato con me tanto tempo al Tg5 a Morning News a Pomeriggio Cinque che avrebbe tanto voluto fare insieme a noi”. E ancora: “Il suo paese le ha dedicato una piazza, il prefetto della provincia di Nuoro ha autorizzato l’intitolazione di una piazza che si chiama piazza Carlotta Dessì che noi ricordiamo tutti con grandissimo affetto..”.

Corrado Mantoni, com'è morto e malattia/ Il conduttore stroncato da un tumore ai polmoni

A quel punto Simona Branchetti non ce l’ha fatta più ad andare avanti e le telecamere l’hanno inquadrata mentre si portava la mano al volto e piangeva: “Scusatemi ma Carlotta era un’amica vera”, è riuscita dire mentre Don Coppola, presente in studio, ha cercato di rincuorarla: “Anche i giornalisti sono umani”. Alla fine Simona Branchetti è riuscita a concludere il servizio dicendo: “Ci fermiamo per la pubblicità a tra poco”.

CARLOTTA DESSI’, LA SUA MORTE A FEBBRAIO

Carlotta Dessì è morta il 2 febbraio scorso dopo una malattia scoperta nel 2023. Aveva solo 35 anni quando ci ha lasciati e a fine dicembre di un anno fa, poco prima del suo decesso, era apparsa per l’ultima volta in televisione, ospite del programma Fuori dal Coro, il talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano per cui la stessa aveva lavorato nel corso della sua brillante seppur breve carriera.

In quell’occasione Carlotta Dessì era apparsa fiduciosa, vogliosa di tornare a lavorare il prima possibile ma quel suo desiderio non è mai riuscita ad esaudirlo visto che poche settimane dopo le sue condizioni fisiche si sono ulteriormente aggravate fino alla tragica notizia del decesso. Qui il video di quanto accaduto