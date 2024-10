Fidanzata Simone Annicchiarico: esiste ma lui mantiene il più stretto riserbo

Sono pochissime le informazioni sulla vita privata di Simone Anniocchiarico che, essendo nato e cresciuto sotto le ludi dei riflettori per il lavoro dei genitori Walter Chiari e dell’attrice Alida Chelli, da adulto, ha scelto di condurre una vita molto discreta e riservata mostrandosi solo per lavoro al punto da non avere neanche un profilo Instagram. Anche nelle varie interviste che rilascia parla pochissimo della propria vita privata al punto che non si sa assolutamente nulla della sua vita sentimentale.

Tuttavia, pare che nella vita di Annicchiarico una fidanzata ci sia da tempo anche se di lei non si sa assolutamente nulla. Simone, infatti, che oggi, mercoledì 9 ottobre, ospite della nuova puntata de La volta buona, potrebbe raccontare qualcosa a Caterina Balivo.

Simone Annicchiarico e i presunti flirt con Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi

Il nome di Simone Anniocchiarico, in passato, è stato accostato ai nomi di Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi che secondo i tabloid sarebbero avvenuti tra il 2012 e il 2013. Nel corso della puntata di Tale e Quale Show 2024, l’esibizione di Simone Annicchiarico ha scatenato la lite tra Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi a cui il paroliere ha fatto una battuta che sembrerebbe fare riferimento al gossip sul presunto flirt avuto con il figlio di Walter Chiari.

“Ah, amore, tu ne hai conosciuti anti di Simone”, ha scherzato il ‘collega’, alludendo al fatto che nella vita privata della conduttrice che, però, ha subito fatto chiarezza – “Solo il mio ex marito in verità“. Quelli con Belen e la Marcuzzi, tuttavia, sono presunti flirt che non sono mai stati confermati. Sulla vita privata di Annicchiarico, dunque, continua ad esserci molto riserbo e discrezione. Una scelta precisa quella del conduttore che non è mai tornato sui propri passi.