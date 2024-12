Simone Colombari chi è? Moglie e figlie: vita privata dell’attore di Vincenzo Malinconico 2

Nella puntata di oggi de La volta buona, Caterina Balivo avrà moltissimi ospiti tra cui l’attore Simone Colombari, celebre per aver recitato in moltissime fiction di successo come Distretto Di Polizia, Incantesimo, Squadra Antimafia, Il Delitti Del Barlume mentre attualmente è una new entry nel cast di Vincenzo Malinconico 2 nel ruolo Sergio Cardinale. Ma chi è Simone Colombari?

Anticipazioni L’Amica Geniale 4, 2 dicembre 2024/ Elena furiosa, scopre che Nino l'ha sempre tradita

Nato a Firenze nel 1961, ha studiato con Vittorio Gassman alla Bottega Teatrale della sua città mentre i suoi esordi avvengono in teatro quando recita al fianco di Lillo Greg nello spettacolo5740170 – 06 per chi chiama da fuori Roma e poi successivamente il loro sodalizio artistico continuerà anche in radio, attualmente nella seconda stagione in onda su Raiuno di Vincenzo Malinconico, Avvocato D’Insuccesso insieme a Massimiliano Gallo, nei panni di Sergio Cardinale.. È sposato anche se non ci sono molte informazioni su chi è la moglie di Simone Colombari, è noto invece che ha due figlie Chiara e Carolina

Anticipazioni Vincenzo Malinconico 2, prossima puntata 8 dicembre 2024/ Strano caso per avvocato d'insuccesso

Sergio Cardinale di Vincenzo Malinconico 2, chi è Simone Colombari: “Legatissimo alla famiglia”

In una vecchia intervista rilasciata a TvBlog in occasione dell’uscita del film Matrimonio e altre follie aveva rivelato sul suo personaggio del film: “Noi rappresentiamo la famiglia tradizionale, la coppia sposata che ha rispettato tutti i canoni.” Mentre sulla sua di famiglia aveva aggiunto: “Cosa penso dell’argomento? E’ un tema d’attualità. Io sono sposato, dico la verità. Penso che il matrimonio non aggiunga niente al vero legame di due persone. Se due persone si amano e stanno bene insieme, si amano e stanno bene insieme…”