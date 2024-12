Chi è Simone Gianlorenzi? Si tratta di un importante musicista ed ex marito di Stefania Orlando. Con lui è stato sposato dal 2019 dopo anni di fidanzamento. Eppure, dopo soli tre anni dalle nozze la relazione è finita. Simone Gianlorenzi è conosciuto per essere stato un musicista famoso a livello internazionale, che ha sempre rifuggito i riflettori e si è dedicato prevalentemente al suo impegno nel mondo della musica. Lui, chitarrista di successo, ha sempre variato genere suonando jazz, funk e pop rock.

L’ex marito di Stefania Orlando è nato nel 1976 a Orvieto e nel corso del tempo è riuscito a costruire una carriera importante che lo ha visto collaborare con i grandi della musica mondiale. Tra gli artisti con cui ha lavorato ci sono Anastacia, Anna Oxa, Steve Vai, Kee Marcello, Vinnie Moore e i Gemelli DiVersi. Insomma, Simone Gianlorenzi ha alle spalle una carriera incredibile, che lo ha reso uno dei personaggi più influenti della musica italiana degli ultimi anni. Tempo fa, Simone Gianlorenzi ha anche partecipato ad alcune puntate del Grande Fratello, quando l’ex moglie Stefania Orlando faceva parte del reality.

Le nozze da sogno sono arrivate nel 2019, quando Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando si sono sposati a Fregene, sulla spiaggia. Tra gli invitati alcuni dei loro più cari amici VIP come Fiordaliso, Rita Dalla Chiesa e Claudio Lippi. I due si erano conosciuti grazie ad alcuni amici in comune ma a quanto dicono i racconti della coppia, è stata proprio Stefania Orlando a fare il primo passo, colpita dalla spontaneità del musicista. E non solo! L’ex gieffina gli ha chiesto di sposarlo al telefono, in modo estremamente naturale.

Nel 2022 arriva poi la crisi: Stefania Orlando aveva raccontato a Caterina Balivo nel programma “La Volta Buona” di come le loro strade si fossero poi divise con tanto dolore. “Siamo arrivati a un bivio“, aveva spiegato: “Le colpe stanno da ambo le parti“. Stefania Orlando, dopo aver ammesso di aver firmato le carte del divorzio, non ha fatto mistero di aver sbagliato anche lei nel corso della lunga relazione e oggi, a quanto pare il suo cuore appartiene a un altra persona, Marco Zechini. Per quanto riguarda il chirarrista, invece, non si sa se abbia una nuova fidanzata dopo il matrimonio con l’opinionista.