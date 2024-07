Siria e Matteo, il falò di confronto a Temptation Island 2024 tra mille lacrime

Sono soltanto due i lieto fine per le coppie di Temptation Island 2024 e uno di questi è quello della coppia Siria e Matteo. Lui ha compreso le mancanze date alla fidanzata, lei ha preso consapevolezza di se e di ciò che desidera dal rapporto con Mattia.

È Matteo ad aprire il falò di confronto a Temptation Island 2024, scusandosi con la fidanzata Siria: “Volevo chiederti scusa per non averti dato attenzioni, per non esserti stata vicino, per non averti dimostrato il mio amore. – ammette subito, svelando la parte del suo passato che mai le aveva rivelato – È giunto il momento di dirti che purtroppo, da piccolo, fui vittima di bullismo, perché ero un bimbo dolce, davo attenzioni, ed ero buono. Purtroppo questi ragazzini mi hanno preso di mira, mi picchiavano tutti i giorni dicendomi che non era da uomo essere dolci.”

Siria e Matteo lasciano Temptation Island 2024 insieme: “Ricominciamo da zero”

Matteo è un fiume di lacrime, che Siria cerca di asciugare rassicurandolo e, al contempo, facendogli capire tutte le sue mancanze. “Io ho capito che tu sei fatto così, però voglio che capisca, e credo che tu l’abbia capito, che io mi sono sentita sbagliata per tanto tempo. Allo stesso tempo voglio che tu capisca tutto quello che mi è mancato da parte tua.” Siria poi continua: “Io sono entrata qui dandoti una motivazione diversa da quello che era, perché avevo paura di farti stare male. Ho messo in dubbio anche il sentimento che provavo nei tuoi confronti, però dall’altra parte mi sono resa conto di tutto quello che mi manca da parte tua, non mi sono mai sentita apprezzata da te, mi sono mancate tante attenzioni. Non è giusto che io debba rinunciare alla felicità, perché io non ero felice.”

Matteo spiega che ora ha superato il trauma del passato ed è pronto a mostrarsi com’è davvero anche a Siria: “Io non sono mai stato così come tu pensi, ho dovuto farmi questa maschera e nascondere il mio vero io. Sono sempre stato una persona dolce, che dà attenzioni… mi ero perso e grazie a questo percorso ho tirato fuori quello che sono veramente. Vorrei ricominciare da capo”. Così le dona un corso di tango da fare insieme e un viaggio ad Amsterdam, regalo che anticipa la loro risposta alla fatidica domanda di Filippo Bisciglia: “Sì, lasciamo Temptation Island 2024 insieme”.