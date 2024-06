Sissi, Principessa d’Austria/ Le origini, l’amore per Francesco Giuseppe e la morte

Sissi, la Principessa d’Austria: dal matrimonio alla la morte

Andiamo a conoscere nel dettaglio la storia di una figura quasi mitica, quella di Elisabetta di Baviera, meglio nota come Sissi, nata nel 1837 a Monaco dall’amore dei duchi bavaresi Massimiliano e Ludovica. La vita di Sissi a Vienna non è affatto semplice: la donna odia le rigide regole di corte e non ha un buon rapporto con la suocera Sofia. Anche la storia d’amore con Francesco Giuseppe, l’imperatore d’Austria, non è tutta rosa e fiori, la principessa si sente incompresa e il marito è spesso assente per gli impegni di governo. Non solo, Francesco Giuseppe, l’imperatore d’Austria, non è particolarmente attento alle necessità e alle richieste della moglie che comincia a soffrire di problemi psicologici e di una forte forma di anoressia: Sissi comincia ad avere una cura maniacale del proprio corpo tant’è che passa 3 ore al giorno solo ad occuparsi dei suoi capelli senza contare la mania di controllo del suo peso.

In tutto questo Elisabetta ha idee politiche completamente differenti a quelle del marito: è una donna libera e antiautoritaria che non ha alcuna intenzione di sentirsi in gabbia pur ricoprendo il ruolo di imperatrice. Proprio il suo titolo diventa la sua condanna, visto che Sissi viene uccisa nel 1898 a Ginevra dall’anarchico italiano Luigi Lucheni.

Una storia controversa, che in Tv non esce nella sua verità

Sissi è stato uno dei personaggi più significativi della storia dell’Impero Asburgico: Elisabetta di Baviera è stata imperatrice d’Austria fino al 1898 e la sua fama ha superato i confini austriaci grazie al successo internazionale di un serie di film a lei dedicati che hanno raccontato la sua vita. Dall’infanzia all’amore idilliaco e complicato per il marito Francesco Giuseppe fino alla tragica morte, una vita che, ancora oggi, conquista l’attenzione e il cuore di milioni di persone che riconoscono nella storia della principessa Sissi una favola triste e tragica. In realtà la Principessa d’Austria è stata un personaggio diverso da quello raccontato sul maxi schermo.











