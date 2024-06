Gisella, seconda figlia Sissi/ Dal rapporto controverso con la madre al matrimonio con il Principe di Baviera

Francesco Giuseppe I, Imperatore d’Austria e Sissi, Principessa ed Imperatrice d’Austria nel 1856 hanno una seconda figlia. Si tratta di Gisella Luisa Maria d’Asburgo-Lorena, arciduchessa d’Austria e principessa reale d’Ungheria, nata arciduchessa d’Austria poi diventata principessa di Baviera dopo il matrimonio. Il suo nome fu scelto dai genitori come un omaggio alla principessa Gisella di Baviera che si unì in matrimonio con il re d’Ungheria Stefano I siglando così il primo legame di sangue tra la corona bavarese e quella ungherese. La seconda figlia di Sissi è cresciuta con la nonna, visto che la madre cadde in depressione poco dopo la morte della figlia Sofia scomparsa per tifo. Il rapporto tra Gisella e la mamma non fu dei migliori, ma la Principessa d’Austria scelse per la figlia un futuro differente permettendole di potersi sposare per amore e non per accordi politici o legati alla dinastia del corona.

SISSI 3/ Anticipazioni 11 giugno 2024: l'imperatrice fugge con Rodolfo, Franz preoccupato per il paese

Nel 1873 Gisella Luisa Maria d’Asburgo-Lorena sposa a soli 16 anni, proprio come la mamma Sissi, il principe Leopoldo di Baviera diventando così principessa di Baviera. Il matrimonio non incontra il favore di molti essendo una unione, a detta di molti, svantaggiosa per la figlia di Sissi e dell’Imperatore d’Austria. Alla fine però Gisella segue il suo cuore.

Com'è finito Sissi 2, finale seconda stagione/ La principessa contagiata rischia di morire ma poi...

Gisella figlia della principessa Sissi: il matrimonio con Leopoldo Massimiliano

Dopo il matrimonio con il principe di Baviera Leopoldo Massimiliano, Gisella lascia definitivamente Vienna per trasferirsi a Monaco facendo soffrire tanto il fratello Rodolfo con cui ha avuto un ottimo rapporto. Il fratello Rodolfo, infatti, le faceva spesso visita in Baviera con il padre Francesco Giuseppe. Dal matrimonio tra Leopoldo Massimiliano e Gisella nascono quattro figli: Elisabetta, Augusta,George e Konrad. La primogenita prende il nome di Elisabetta per scelta di Gisella che con questo gesto cercò di ricostruire un rapporto con la madre, la Principessa Sissi.

Com'è finito Sissi 2, finale seconda stagione/ La principessa contagiata rischia di morire ma poi...

Con lo scoppio della prima guerra mondiale, Leopoldo Massimiliano e Gisella Luisa Maria d’Asburgo-Lorena sono costretti a lasciare la città di Monaco dove ritorneranno nel 1919 quando la rivolta era oramai spenta. La figlia di Sissi è morta nel 1932 ed è stata sepolta a Monaco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA