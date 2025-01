Con l’arrivo del primo mercoledì non di festa del 2025 tornerà al suo consueto appuntamento settimanale il sempre partecipato SiVinceTutto, il concorso che riprende un pochino le regole del Superenalotto semplificandole per rendere più semplice (e di conseguenza, anche probabile) la vincita ad un fortunato giocatore che in una sola sera ha la possibilità unica di portarsi a casa l’intero montepremi: come sempre facciamo con i concorsi di questo tipo, vi ricordiamo che l’appuntamento con il sorteggio del SiVinceTutto Superenalotto è fissato per le ore 20 in punto; mentre le vostre giocate saranno accettate solamente nel caso in cui le piazziate entro le 19:30 di oggi, ma in generale potrete giocare anche nei restanti giorni della settimana – in questo caso tra le 6:00 e le 23:55 – consci che in ogni caso dovrete comunque attendere fino al mercoledì successivo.

Superata questa primissima fase informativa sugli orari del concorso del SiVinceTutto Superenalotto, possiamo fare un passetto indietro per spiegare come mai sia una versione – come dicevamo prima – semplificata del suo collega: quando piazzerete la vostra scommessa vi renderete immediatamente conto che la schedina vi chiederà di scegliere un totale di 12 numeri fino ad un massimo fissato al 90 (al costo, vale la pena precisarlo, di appena 5 euro), mentre in serata ne verranno sorteggiati solamente 6 con l’ovvia conseguenza che la vostra puntata avrà circa il doppio delle possibilità di rivelarsi vincente rispetto a tutti gli altri giochi – Superenalotto incluso – che chiedono di indicare solamente la quantità esatta di numeri che verranno poi sorteggiati.

Un altro aspetto interessante del SiVinceTutto è che si tratta di uno dei pochi giochi a distribuire interamente il suo montepremi indipendentemente dal fatto che ci siano state vincite nella prima (ed ovviamente più ricca) categoria: si tratta complessivamente di 150mila euro, ripartiti a tutti i vincitori in modo proporzionale a quante delle cifre vincenti saranno riusciti ad indovinare, con la parte più cospicua collegata all’intera sestina e quella minima riservata a chi indovina solo una coppia.