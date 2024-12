Sono scoccate anche oggi – mercoledì 18 dicembre 2024 – le ore 20 ed è arrivato per noi il momento di scoprire i numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto che potrebbero farvi vincere un sempre ambitissimo premio da ben 150mila euro: un bottino (è bene ricordarlo!) che dopo il sorteggio verrà distribuito tra tutti i tanti vincitori che saranno riusciti a centrare almeno un paio tra i sei numeri che vedremo a brevissimo assieme, ripartito ovviamente in modo proporzionale alla quantità di numeri indovinati!

SIVINCETUTTO, SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 11 dicembre 2024 (250/2024)

Prima di passare al vivo del concorso, ci teniamo giusto a ricordarvi al volo che mercoledì prossimo il concorso settimane non si terrà a causa del Natale, ma l’aspetto positivo è che potrete comunque cercare di acciuffare quei 150mila euro nella giornata di lunedì 23 dicembre! Detto questo, passiamo subito ai numeri vincenti di oggi del SiVinceTutto Superenalotto, ma non prima di avervi augurato anche i nostri più calorosi auguri di buona fortuna!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 4 Dicembre 2024 (249/2024)

SiVinceTutto Superenalotto n. 251 del 18/12/2024

Combinazione vincente

21 – 14 – 7 – 6 – 59 – 17

Come ogni settimana, anche in questo mercoledì 18 dicembre 2024 avrete la possibilità di cercare di portarvi a casa in una sola serata l’intero montepremi in palio nel SiVinceTutto Superenalotto, il gioco unico nel suo genere che in un singolo concorso settimanale distribuirà la bellezza di 150mila euro a tutti i tanti giocatori che saranno riusciti a centrare anche solo un paio dei vari numeri vincenti che verranno estratti ed annunciati precisamente alle ore 20 in punto: come sempre facciamo con i giochi di questo tipo, noi attenderemo pazientemente l’ora del sorteggio per annunciare a tutti voi giocatori la combinazione vincente di oggi del SiVinceTutto, tenendo – ovviamente – le dita incrociate affinché riusciate ad accaparrarvi uno dei tanti (e sempre ricchi!) premi in palio.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 27 Novembre 2024 (248/2024)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: GLI ULTIMI PREMI E LE REGOLE

Partendo proprio dai premi, è interessante notare che ormai da diversi mesi nessuno è riuscito a ad aggiudicarsi il premio massimo del SiVinceTutto Superenalotto, con l’ultimo fortunato che risale – addirittura – all’ultima settimana di agosto aggiudicandosi un bottino dal valore di poco meno di 43mila euro; preceduto da un altro fortunatissimo vincitore che se n’è aggiudicati poco più di 47mila lo scorso marzo. D’altra parte, mercoledì 11 tra i premi assegnati se ne contano addirittura 8 dal valore di 636 l’uno vinti con la combinazione da 5 numeri, assieme ad altri 127 da 96 euro, ad ulteriori mille 548 da poco più di 35 euro di valore e – infine – da ben 8mila 237 vincitori che se ne sono portati a casa (quasi) 10 l’uno!

Se non sapeste come fare a giocare al SiVinceTutto Superenalotto sappiate che vi basterà compilare l’apposita schedina (disponibile in qualsiasi ricevitoria, ma anche online o sull’app MyLotteries) con un totale di 12 numeri a vostre scelta compresi tra l’1 e il 90 al costo di 5 euro; il tutto tenendo a mente che per aggiudicarvi la più alta categorie di vincite vi basterà indovinarne complessivamente solo sei!