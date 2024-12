Torna oggi – incredibilmente di lunedì 23 dicembre 2024 -, la settimanale estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, costretto ad ‘abbandonare’ il suo consueto appuntamento del mercoledì a causa delle festività natalizie, ma ovviamente senza cambiare neppure di una virgola le classiche regole e i premi a cui siamo ormai abituati: similmente, visto che anche la prossima settimana il mercoledì sarà un giorno festivo, l’estrazione del SiVinceTutto Supereanlotto del primo gennaio sarà rinviata al giorno successivo – ovvero giovedì 2 -; il tutto fermo restando che poi dalla seconda settimana dell’ormai imminente 2025 si tornerà al classico calendario che da lì ci accompagnerà per tutto il corso dell’anno a venire!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ estrazione di oggi, Mercoledì 18 Dicembre 2024 (251/2024)

TUTTI I PREMI DEL 2024 DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME PARTECIPARE AL CONCORSO

Senza guardare troppo in là, in queste righe ci soffermeremo ovviamente su questo ultimissimo appuntamento annuale con il SiVinceTutto Supereanlotto che proprio oggi tornerà ad assegnare il suo sempre ambitissimo montepremi con la sempre ferma speranza che vedremo uscire un nuovissimo ‘sei’: nel corso del 2024 – visto che siamo alla fine, possiamo tirare le somme – complessivamente ne sono stati assegnati due con un primo il 6 marzo dal valore di poco più di 47mila euro vinti in quel di Napoli, e il secondo da 42mila 733 euro vinto a fine agosto (era mercoledì 28) in quel di Brescia; ma non possiamo escludere che oggi ne verrà assegnato un altro, potenzialmente dal valore ancora più alto!

SIVINCETUTTO, SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 11 dicembre 2024 (250/2024)

Se non foste soliti a misurarvi con il SiVinceTutto Superenalotto, permetteteci di ricordarvi brevemente le facilissime regole fissate dalla Dea Bendata: come per tutti gli altri giochi Sisal, la prima cosa che dovrete fare sarà quella di scegliere – sia in ricevitoria, che online, senza alcuna differenza – l’apposita schedina da compilare con un totale di 12 numeri (purché siano compresi tra l’1 e il 90) al costo di appena 5 euro; mentre per vincere il premio massimo tra i cinque in palio vi basterà averne indovinati solamente 6 dei dodici scelti!