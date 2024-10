Manca sempre di meno alle ore 20:00, di conseguenza stanno per essere sorteggiati i numeri vincenti di oggi del Sivincetutto Superenalotto. Nel giro di breve tempo scopriremo quindi se in Italia ci sarà qualche altro fortunato che vedrà il suo conto in banca aumentare di 150.000 euro, o se anche questa tornata (come l’ultima), non premierà nessuno. Nel frattempo, qualora voleste tentare la fortuna, vi conviene sbrigarvi visto che avete tempo fino alle ore 19:30 giocare al Sivincetutto Superenalotto, dopo di che i terminali saranno chiusi e appuntamento a mercoledì prossimo.

Come, non avete idea di quali cifre giocare? Siamo qui apposta, pronti a consigliarvi dodici numeri che speriamo possano nascondere i sei vincenti. Partiamo dal 5, poi il 15, il 30 e il 41. Spazio al 53, 55, 63 e 70. Concludiamo con il 79, l’81, l’85 e infine il 90. A questo punto non vi resta che giocarveli, che sia online o direttamente in ricevitoria, sperano di poter vincere: buona giocata e buona fortuna a tutti.

SiVinceTutto Superenalotto n. 244 del 30/10/2024

Combinazione vincente

85 – 89 – 9 – 86 – 48 – 70

E’ mercoledì 30 ottobre 2024, quindi significa che oggi andremo a giocare al Sivincetutto Superenalotto. Come ogni terzo giorno della settimana torna infatti il concorso che permette di vincere tutto il malloppo nel caso in cui riuscissimo ad indovinare i numeri fortunati. La particolarità del Sivincetutto Superenalotto è che chi riuscirà ad azzeccare le cifre fortunate si porterà a casa appunto tutto il bottino e stiamo parlando precisamente di 150.000 euro.

Ok, forse la cifra non vi cambierà definitivamente la vita, ma in ogni caso potrebbe regalarvi diverse soddisfazioni, ad esempio una casa in montagna o al mare, o un anticipo comunque importante per una casa altrettanto importante, ma anche l’auto che avete sempre sognato, e molte altre cose ancora. Insomma, come si suol dire, sempre meglio averli che non averli. Ma come si riuscirà ad ottenere i 150.000 euro di cui sopra? Il regolamento è molto semplice, dovrete semplicemente giocarvi 12 numeri che vanno dall’uno al 90, e di questi ne dovrete individuare sei: a quel punto potrete iniziare a pregustare il ricco bottino.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I PREMI ASSEGNATI LA SCORSA SETTIMANA

Ovviamente si vince anche se non si azzeccano tutte e sei le cifre, e per capire la portata delle vincite possiamo andare a spulciare l’ultimo concorso del Sivincetutto Superenalotto, quello di settimana scorsa, quando sono usciti i numeri 9, 20, 39, 54, 58 e infine 62. Quali premi sono stati assegnati ai fortunati vincitori? In totale hanno vinto in 8.762, ma nessuno ha centrato il fatidico sei.

In 4 hanno fatto cinque e si sono portati a casa 1.216,86 euro a testa, in 105 invece hanno fatto 4 assicurandosi 111,80 euro, quindi 1.232 che hanno fatto 3 e che hanno vinto 42.41 euro e infine, 7.421 che hanno fatto due e che hanno ottenuto 10,01 euro. Come vedete nel Sivincetutto Superenalotto è importante fare almeno 5 per ottenere un gruzzoletto significativo visto che gli altri premi sono molto bassi, ma come si dice: l’importante è partecipare, non vincere, forse…