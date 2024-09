Manca sempre meno alle ore 19:30 e quindi all’appuntamento con l’estrazione di oggi del Si Vince Tutto Superenalotto il concorso che, come si legge nel nome, mette in palio ad ogni giocata l’intero montepremi. Chi riuscirà a fare 6 e ad aggiudicarsi una bella sommetta? Difficile dirlo ma se volete tentare la fortunata vi basterà giocarvi una schedina da 12 numeri e beccarne sei (si vince fino al due).

Non avete idea di quali cifre giocarvi per l’estrazione di oggi del Si Vince Tutto Superenalotto? C’è la nostra redazione con i suoi consigli a venirvi in aiuto, regalandovi dodici numeri che speriamo siano fortunati. Partiamo dall’1 e dal 90, giusto per selezionare le due estremità del gruppo. In mezzo ci aggiungiamo il 15 e l’81, ma anche il 23 e il 45. Siamo a metà strada e proseguiamo con il 33 e il 44, quindi il 12 e il 10, ma anche il 56 e il 67. Abbiamo quindi i nostri 12 numeri che speriamo siano fortunati, leggasi 1, 10, 12, 15, 23, 33, 44, 45, 56, 67 e 90. A questo punto vi lasciamo ai numeri dell’estrazione di oggi, 4 settembre 2024, del Si Vince Tutto Superenalotto, buona giocata.

SiVinceTutto Superenalotto n. 236 del 04/09/2024

Combinazione vincente: 69 – 41 – 60 – 88 – 76 – 49

L’ATTESA PER IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DELLA SERATA

E’ il giorno del gioco SiVinceTutto Superenalotto. Oggi è mercoledì 4 settembre 2024 e come ogni terzo dì della settimana avremo la possibilità di portarci a casa il bottino offerto dal concorso. Il premio se si individuano tutti i numeri vincenti, non è esagerato, visto che il montepremi totale è di 150mila euro (la cifra è sempre quella), ma in ogni caso non sarebbe affatto male vincerli. Il problema è che prima di assicurarci il malloppo dobbiamo individuare ben sei numeri compresi fra l’1 e il 90, di fatto la fotocopia del Superenalotto e da qui il nome. Se ne potranno comunque giocare 12 di conseguenza le probabilità di individuare le cifre fortunate sono maggiori rispetto al concorso “cugino”.

L’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 4 settembre 2024, scatterà come sempre nella serata odierna, alle ore 19:30, di conseguenza avremo tempo fino a pochi minuti prima, attorno alle 19:20, per tentare la fortuna prima che i terminali vengono staccati, e venga dato l’appuntamento alla settimana prossima. Cosa fare quindi? Basterà recarsi in una ricevitoria e compilare la schedina dedicata o eventualmente si potrà utilizzare l’applicazione ufficiale o il sito web. Tre diversi metodi che dovrebbero far felici tutti, anche coloro che sono piuttosto pigri e che non hanno voglia di uscire di casa o che magari sono impegnati in altro e preferiscono quindi armarsi del proprio smartphone e farsi la puntata da soli.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, L’ULTIMA ESTRAZIONE

Ma quali sono stati i numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto usciti durante l’ultima estrazione, quella di mercoledì scorso? Per il concorso numero 235 del 28 agosto, sono stati sorteggiati il 38, il 43, il 46, il 50, il 56 e infine il 65.

Un fortunato ha centrato il 6 vincente, aggiungendo al proprio conto in banca 42,7 mila euro, mentre in due hanno fatto cinque, portandosi a casa a testa 2.256 euro. 129,55 euro la vincita per coloro che hanno fatto 4 (84 giocatori), mentre hanno vinto 47,78 euro gli 861 che hanno fatto 3. Infine il premio di consolazione, 6,37 euro ai 5250 giocatori che hanno beccato il 2.