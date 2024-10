Sofia: da Temptation Island 2024 settembre a Uomini e Donne

Sofia è stata non solo una tentatrice di Temptation Island 2024 settembre, ma anche una protagonista indiscussa del programma per il rapporto che ha instaurato con Alfred con cui c’è stato un bacio all’interno del programma e, successivamente, la scelta di viversi fuori. Tuttavia, durante il confronto che ha avuto con Anna e alfred nella puntata di Uomini e Donne del 23 ottobre 2024 qualcosa è andato storto perché poco dopo Alfred ha fatto un passo indietro mettendo un punto alla loro frequentazione. L’atteggiamento di Alfred ha fatto infuriare Sofia che, nello studio del dating show di canale 5, l’ha duramente attaccato.

“Avevi detto che volevi una come me! Ti ho fatto entrare nella mia vita, tu cosa hai fatto?! Io sono una persona, non un oggetto! Ti mascheri troppo, prendi un peso alle parole e i gesti che fai”, ha sbottato Sofia non nascondendo la delusione.

Sofia torna a Uomini e Donne da tronista?

Dopo aver debuttato nello studio di Uomini e Donne come tentatrice di Temptation Island, Sofia potrebbe tornare nello studio del programma di Maria De Filippi in futuro come tronista. Secondo quanto fa sapere un’indiscrezione riportata da Lorenzo Pugnaloni, Sofia avrebbe fatto un’ottima impressione alla redazione che potrebbe offrirle il trono.

“Occhi puntati su Sofia di Temptation per il trono, magari nella seconda metà dell’edizione”, ha scritto Lorenzo Pugnaloni su Instagram. Un’ipotesi che mette d’accordo anche il popolo del web che vorrebbe vedere sul trono una ragazza dal carattere forte e deciso come quello che ha dimostrato di avere Sofia durante il confronto con Alfred. Dopo i troni di Francesca Sorrentino e Martina de Ioannon la cui scelta, tuttavia, è ancora lontanissima, sul trono, arriverà un’altra protagonista di Temptation island? Lo scopriremo solo nella seconda parte della stagione di Uomini e Donne.

