Sofia Costantini, chi è la single di Temptation Island 2024: vicinissima ad Alfred Ekhator

Sofia Costantini è una delle tentatrici della nuova edizione di Temptation Island 2024, il docu-reality dei sentimenti di Canale 5 che torna in onda con una nuova puntata questa sera, martedì 24 settembre. Annoverata a inizio edizione nel parterre delle single, pronte a “tentare” i fidanzati, è stata protagonista sin dalla prima puntata soprattutto per il suo avvicinamento ad Alfred Ekhator, il fidanzato di Anna Acciardi, che ha messo in crisi e non poco la loro storia d’amore.

Studentessa di medicina veterinaria 27enne nonché modella ed ex corteggiatrice di Uomini e donne, Sofia Costantini si è avvicinata ad Alfred nel corso della prima puntata. Tra i due è scattata una complicità non indifferente tra carezze, sorrisi, piccole attenzioni e scambio di sguardi che lasciano intendere una reciproca simpatia.

Sofia Costantini e Alfred Ekhator sempre più vicini, tra carezze e allenamenti “hot”

Sofia Costantini e Alfred Ekhator si sono sensibilmente avvicinati nel corso della prima puntata, con Anna Acciardi che ha visionato alcuni video piuttosto eloquenti. I filmati riprendono la single e il fidanzato intenti a fare un allenamento decisamente “hot”, tra piegamenti ed esercizi all’aria aperta che li hanno portati a stretto contatto; diretta conseguenza è stata la furiosa reazione di Anna che, sgomenta di fronte a quanto osservato durante il falò delle fidanzate, si è sentita male e ha abbandonato la sua postazione.

Ma cosa succederà nella puntata di questa sera? Ampio spazio potrebbe essere nuovamente dedicato proprio alla coppia composta da Anna e Alfred, con quest’ultimo sempre più vicino a Sofia; inoltre, secondo un’indiscrezione di Alessandro Rosica, la coppia al termine del programma si sarebbe detta addio e lui avrebbe lasciato il villaggio proprio con la tentatrice. La terza puntata di stasera potrebbe dire molto di più delle vicende che coinvolgono Anna, Alfred e Sofia.