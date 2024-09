Temptation Island 2024, Alfred Ekhator e l’allenamento hot con Sofia Costantini a settembre

È andata in onda ieri sera la prima puntata di Temptation Island 2024 settembre e tra le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco c’è anche quella formata da Anna e Alfred, fidanzati da un anno e nove mesi ma la giovane non si fida del suo ragazzo e per questo ha scelto di partecipare al reality condotto da Filippo Bisciglia. Sin da subito, però, per lei ci sono stati ben quattro video nel pinnettu in cui ha visto il suo fidanzato Alfred sempre più vicino alla single Sofia e non è tutto perché uno in particolare l’ha scioccata.

Il video in questione che ha attirato anche l’attenzione dei telespettatori e degli utenti social facendo molto discutere ha visto Alfred e la tentatrice Sofia di Temptation Island 2024 protagonisti di una allenamento hot. La single mentre aiutava il fidanzato di Anna ad allenarsi e fare degli esercizi si è messa i suoi piedi sul seno ed ha incominciato a fare i piegamenti. Non è mancata la reazione della fidanzata che non ha contenuto la rabbia e la delusione ed infatti poco dopo si è sentita male ed ha dovuto abbandonare il falò. Cosa accadrà alla coppia di Temptation Island 2024 Anna ed Alfred?

Durante la 1a puntata di Temptation Island 2024 il fidanzato di Anna, Alfred si è avvicinato pericolosamente alla single Sofia scatenando la dura reazione della prima. Tuttavia in queste ore è emerso un retroscena proprio sulla tentatrice Sofia Costantini. Come riporta IsaeChia quest’ultima non è un volto sconosciuto per il pubblico di Canale5 in quanto nel 2016 ha partecipato ad Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice. E non è tutto, perché in passato è stata anche beccata insieme ad un noto calciatore. Niccolò Zaniolo. Infatti all’epoca il magazine Chi ha pubblicato delle foto che immortalavano insieme Sofia Costantini e Niccolò Zaniolo felici e rilassati mentre si godevano una giornata al mare. I due furono paparazzati anche in un esclusivo beach club e si parlò di un possibile flirt mai confermato e smentito.