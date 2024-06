Sofiane Bennacer, chi è il fidanzato di Valeria Bruni Tedeschi/ Un grande amore nonostante differenza di età

Sofiane Bennacer è il fidanzato di Valeria Bruni Tedeschi, attrice e regista italiana naturalizzata francese. Un grande amore quello nato tra i due che stanno insieme oramai da diversi anni e condividono la passione per il cinema e la recitazione. Sofiane Bennacer, infatti, è un attore francese di soli 26 anni e, nonostante la differenza di età di 33 anni, i due si amano alla follia. Il giovane attore, oltre ad essere “famoso” per essere il fidanzato di Valeria Bruni Tedeschi, si è fatto apprezzare nei film “Forever Young” e “Love Songs For Tough Guys”. Proprio sul set del primo film Forever Young, diretto da Valeria Bruni Tedeschi, è scattata la scintilla tra i due.

Nel 2021 i due si conoscono sul set del film “Forever Young” e un anno dopo la coppia ha ufficializzato la loro relazione. Naturalmente non sono mancate le critiche per via della differenza di età, ma a peggiorare la situazione è stata anche l’accusa che è piovuta addosso al giovane attore.

Chi è Sofiane Bennacer, il giovante attore fidanzato di Valeria Bruni Tedeschi

Sofiane Bennacer, il fidanzato di Valeria Bruni Tedeschi, è finito nel mirino della stampa per delle accuse di violenze. Diverse studentesse dell’istituto Le filature hanno presentato delle accuse ai danni dell’attore francese. Sofiane Bennacer è stato accusato di molestie e violenze. Nello specifico sono tre le studentesse che hanno presentato la denuncia verso il fidanzato di Valeria Bruni Tedeschi che si è ritrovato improvvisamente sulle prime pagina del giornale Liberation.

A sostenerlo e difenderlo la compagna Valeria Bruni Tedeschi che, dall’Italia, si è schierata a suo favore etichettando le accuse e tutta la situazione creatasi come “un linciaggio mediatico”. A favore del giovane attore anche Carla Bruni, la sorella di Valeria Bruni Tedeschi che l’ha difeso a spada tratta dichiarando: “vergognatevi Liberation: quando crocifiggete qualcuno sulla vostra prima pagina senza sapere se è davvero colpevole, vi fate beffe della democrazia”. Dal canto suo l’attore si è sempre dichiarato innocente.











