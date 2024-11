I SONDAGGI POLITICI EUROMEDIA CELEBRANO ANCORA IL CENTRODESTRA: MELONI SOPRA IL 30% A +8% SU SCHLEIN

Non sembrano ancora calare i sondaggi politici sul Centrodestra del Governo Meloni, mentre circa 4,3 milioni di italiani oggi e domani votano per le ultime due Elezioni Regionali del 2024: in Emilia Romagna Ugolini col Centrodestra sfida l’erede di Bonaccini, Michele De Pascale; in Umbria è derby “rosa” tra la Governatrice Tesei e la sindaca dem Proietti. Il trend post voto in Liguria conferma a livello nazionale una tendenza molto positiva per le forze di Governo, specie su Meloni e Salvini che continuano a crescere nei consensi mostrati anche dagli ultimi sondaggi politici della settimana.

Considerando le intenzioni di voto raccolte da Euromedia Research per “Porta a Porta” su Rai 1, il primo partito del Paese resta sempre quello della Presidente del Consiglio, con un allungo ulteriore sul Partito Democratico di Elly Schlein: nella settimana partita con gli scontri a Bologna e terminata con il “No Meloni Day” in tante piazze (non senza ulteriori feriti e danni), i sondaggi politici certificano una tenuta ancora ottima della Premier nelle preferenze. FdI ad oggi vale il 30,1% dei consensi, secondo le ultime interviste effettuate il 12 novembre 2024: il Pd resta dietro a quasi 8 punti di distanza, con il 22,6% di consenso su scala nazionale.

Al terzo posto resta il M5s di Giuseppe Conte che resta in linea di galleggiamento sull’11% ormai da mesi: negli alleati di Centrodestra alla Presidente Meloni il periodo elettorale e politico attuale sembra favorire nuovamente Matteo Salvini come prima delle Europee, con Forza Italia ormai sorpassata in molte analisi demoscopiche delle ultime settimane. Per i sondaggi politici di Euromedia la Lega vale il 9,2% mentre il partito guidato da Antonio Tajani resta dietro all’8,8%, comunque nettamente e saldamente avanti alla “terza gamba” del “campo largo progressista”, ovvero l’Alleanza Verdi-Sinistra al 5,6%. A chiudere i sondaggi della settimana ci pensano poi i partiti dell’ex Terzo Polo, con Azione di Calenda in testa al 2,8% con dietro tutti gli altri, da Renzi-Italia Viva al 2,7% a PiùEuropa 2,3%, poi le liste di Cateno De Luca (0,6%), Maurizio Lupi (0,6%) e Michele Santoro allo 0,5%.

MIGRANTI ALBANIA, LE SENTENZE DEI GIUDICI DIVIDONO GLI ITALIANI: COSA DICONO I SONDAGGI POLITICI

Al netto del 49,7% di astensione mista ad incerti che ancora segna pesantemente le intenzioni di voto degli italiani qualora si tornasse a votare per le Elezioni Politiche oggi, i sondaggi politici di Euromedia puntano il focus della settimana appena trascorsa sull’ennesima polemica tra Governo Meloni e parte della magistratura. Partendo dalla decisione del Tribunale di Roma lunedì scorso nel rimandare alla Corte di Giustizia Ue il Decreto “Paesi Sicuri”, facendo così ritornare dai cpr in Albania altri migranti, gli elettori sembrano decisamente stare dalla parte del Governo nel protestare contro una sentenza considerata “politica”.

Ebbene, solo il 28,9% degli italiani considera giusto la sospensione del Decreto atto a convalidare i trasferimenti di alcuni migranti nei centri appositi in Albania, mentre il 50,3% considera l’intervento della magistratura erroneo: non solo, il 45,5% è convinto che i giudici in questione abbiano agito volontariamente contro il Governo seguendo un’azione “politica”; mentre il 38,4% considera la decisione del Tribunale di Roma come corretta in quanto azione giuridica per far rispettare la legge. Da ultimo, i sondaggi politici di Euromedia per “Porta a Porta” “suggeriscono” al Centrodestra di fare ricorso in Cassazione contro le sentenze che respingono i trasferimenti in Albania, o almeno il 46,5% degli elettori la pensa così contro il 31% che invece è contrario.