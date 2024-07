Sophie and The Giants, chi è la band di Battiti Live 2024

Tra gli artisti attesi sul palco del celebre format musicale in onda stasera lunedì 22 luglio troveremo anche Sophie and The Giants, pronti a far scatenare il pubblico di Canale Cinque dopo le apparizioni dello scorso anno sulle note del tormentone Paradise, oltre a tanti altri successi capitanati da Sophie Scott, che proprio in virtù della partecipazione al programma aveva raccontato come era nata la canzone campione di ascolti che dovrebbe essere riproposto anche questa sera: “Ho scritto questa canzone affinché diventi un tormentone da pista da ballo, introducendo le persone al mio Paradiso”.

La band proporrà la nuova hit Shut up and dance e altre canzoni, e l’occasione sarà certamente utile per far conoscere la formazione anche a chi non ha le idee ben chiare su Sophie and the Giants, formazione creata nel 2015 a Sheffield, anche se dopo vari cambi nella formazione il vero successo è arrivato dal 2019 in poi, con milioni di streaming raccolti e concerti da sold out.

L’amore secondo Sophie and the Giants

Dalla più recente Paradise fino alla trionfale Hipnotized, la storia della band è fatta di riscossa e sentimenti a ritmo folle, Sophie Scott e la sua spalla Alex Wyse, che abbiamo già visto diverse volte sulle scene italiane, non perdono mai occasione di ricordare la loro visione romantica della musica, come svelato nel corso di una interessante intervista concessa da Sophie and the Giants a Son: Sicuramente è l’accettarsi, è il comprendersi e comprendere quel senso di tranquillità e leggerezza che ti può portare”

Riguardo al loro punto di vista sull’amore, Sophie and the Giants hanno voluto mettere in guardia da un errore che può essere letale nell’approccio: “Bisogna stare solo attenti a non farla diventare un’ossessione perché secondo me c’è quella barriera fine che può, forse, rovinare la definizione di amore perché poi se diventa “troppo” e non è “controllato”. E questa sera sulle reti Mediaset a Battiti Live torneranno a dare delle prove dal vivo ai telespettatori di Canale Cinque, pronti a scatenarsi sulle note delle più grandi hit di Sophie and the Giants.