Chi è Sophie Codegoni, ex fidanzata di Alessandro Basciano e mamma di Celine Blue

Così come il suo ex Alessandro Basciano, anche la carriera di Sophie Codegoni nasce da Uomini e Donne per poi continuare al Grande Fratello. Oggi influencer e mamma, Sophie nasce televisivamente come tronista di Uomini e Donne, per poi essere assoldata da Alfonso Signorini nel cast del reality di Canale 5. È lì che incontra e si innamora di Alessandro Basciano, con il quale vive una bellissima storia d’amore prima dentro e poi fuori dalla Casa di Cinecittà. Una storia che porta alla nascita di una bambina, Celine Blue, ma anche a tanti alti e bassi che si concludono con la separazione della coppia.

Chi ha seguito la loro storia, ricorderà i botta e risposta arrivati a Verissimo, con le accuse pesanti – anche di tradimento – da parte di Sophie Codegoni ai danni del padre di sua figlia.

Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato dopo Basciano?

Mesi dopo quella che sembrava una rottura insanabile, Sophie e Alessandro si sono però riavvicinati e hanno provato a rimettere insieme i pezzi della loro relazione anche per amore della loro figlia. Sono così riapparsi anche insieme sui social, alimentando le speranze di quei fan che si sono affezionati alla coppia sin dal Grande Fratello. Eppure, pare che questo tentativo sia finito comunque male. Nell’intervista rilasciata a Verissimo da Sophie Codegoni due settimane fa, l’influencer ha ammesso di non stare insieme ad Alessandro Basciano. La loro relazione sembra essere giunta ad un punto definitivo, anche se i rapporti sarebbero comunque sereni. Ma chi si chiede se oggi Sophie abbia un nuovo fidanzato e sia, dunque, nuovamente innamorata, la risposta è no: “Sono single”, ha spiegato la donna.

