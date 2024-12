Martedì 24 dicembre 2024 andrà in onda nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14.05, la commedia in tecnica mista del 1996 dal titolo Space Jam. Il film è diretto dal regista Joe Pytka, nel suo secondo e ultimo lavoro come film maker per il grande schermo. La colonna sonora è stata invece realizzata dal tastierista e compositore James Newton Howard, che ha lavorato in pellicole di grande successo come “Pretty Woman”, “Il fuggitivo” e “Il matrimonio del mio migliore amico”.

Il protagonista è interpretato dal grande giocatore di basket Michael Jordan, nei panni di sé stesso. Inoltre nel cast compaiono diversi altri attori e giocatori di basket che interpretano sé stessi, come: Larry Bird, Bill Murray, Charles Barkley, Patrick Ewing, Muggsy Bogues, Larry Johnson e Shawn Bradley. Per quanto riguarda il doppiaggio in lingua originale, vediamo coinvolti diversi grandi nomi dello spettacolo statunitense, tra cui: Danny DeVito, Kath Soucie, Dee Bradley Baker e Billy West.

SPACE JAM, LA TRAMA DEL FILM

Space Jam è ambientato negli anni ’90 nel periodo in cui il grande cestista Michael Jordan decide di abbandonare la sua carriera nel mondo del basket per diventare un giocatore di baseball. La sua vita, però, viene completamente sconvolta quando si trova a dover fare i conti con un mondo che non sembra affatto reale. Infatti, mentre il protagonista si trova sul campo da golf in compagnia di alcuni amici, finisce in una buca e inaspettatamente si trova in un altro universo abitato dai famosi Looney Tunes. In questo nuovo mondo animato, Jordan fa la conoscenza di tutti quei personaggi che aveva guardato da bambino in televisione e, mentre cerca di fare chiarezza riguardo a quello che gli è successo, un gruppo di alieni arriva sul posto sfidando i Looney Tunes ad una partita di basket.

Per avere la vittoria assicurata gli alieni usano un malefico stratagemma, rubando le abilità dei più grandi campioni di basket di quegli anni. La situazione per i Looney Tunes sembra ormai disperata, ma proprio Bugs Bunny riesce a convincere il protagonista a diventare il loro allenatore per condurli alla vittoria. Inizia la partita e lo scontro diventa immediatamente molto acceso, ma sarà proprio Michael Jordan con il suo discorso di incoraggiamento ad infondere la giusta grinta nei suoi nuovi amici che riusciranno a sconfiggere gli avversari, facendo in modo che talenti dei vari cestisti tornino ai loro legittimi proprietari mentre Jordan riprenderà la sua vita iniziando una nuova pagina della sua carriera.

SPACE JAM, QUALCHE CURIOSITA’ SUL FILM

Space Jam è diventato un vero e proprio film cult ma in pochi sanno che l’idea di questo progetto cinematografico è nata da una pubblicità per la Nike che aveva visto come protagonisti proprio Bugs Bunny e Michael Jordan e che aveva riscosso un incredibile successo. Nonostante la pellicola abbia ottenuto critiche contrastanti, ha raggiunto numeri molto importanti ai botteghini, con più di 250 milioni di dollari d’incasso. Nel 2021 è stato realizzato anche un progetto crossover con la serie tv d’animazione “Teen Titans Go!” intitolato “I Teen Titans Go! Guardano Space Jam”, mentre l’anno successivo è stato prodotto un sequel indipendente dal titolo “Space Jam: New Legends” e con protagonista LeBron James.

Grazie alla pagina bloopers.it possiamo scoprire diversi errori nel film. Ad esempio, quando i giocatori della squadra dei Looney Tunes entrano in campo, Daffy Duck viene presentato come il giocatore con il numero 4 ma si vede con chiarezza che sulla maglia ha il numero 2. Inoltre, quando Stan cade dalla tribuna per parlare con Jordan, viene ripreso anche il materasso utilizzato per fare in modo che non si faccia male.