Stamane è andata in scena una sparatoria a Bellano lungo la superstrada Milano Lecco, la strada statale SSS36, frequentatissima ogni giorno da centinaia di migliaia di automobilisti. L’episodio, come riferito da SondrioToday e da Fanpage, si è verificato di preciso in provincia di Lecco, all’uscita appunto di Bellano, uno scontro a fuoco fra le forze dell’ordine e alcuni malviventi.

Questi ultimi erano appena stati protagonisti di una rapina in Valtellina e stavano fuggendo quando sono stati appunto rincorsi dagli agenti della polizia e dai carabinieri. Non è ancora ben chiaro cosa sia successo fatto sta che le autorità hanno deciso di chiudere il tratto stradale nonché l’uscita verso il paese di Bellano, per evitare di coinvolgere altre persone, e nel giro di pochi minuti si sarebbero recati sul luogo anche gli uomini del 118, che avrebbero portato via un uomo poco prima delle ore 10:53.

SPARATORIA A BELLANO: UOMO FERITO IN MANIERA MOLTO GRAVE

Non si tratta probabilmente di uno degli agenti intervenuti ma di uno dei malviventi, e lo stesso viene giudicato in condizioni gravissime, al punto che è stato predisposto un ricovero urgente, in codice rosso. La banca presa di mira sarebbe quella di Castione Andevenno, uno sportello bancomat della filiale Credit Agricole, presente all’interno del centro commerciale Iperal dello stesso paese, dopo di che i ladri sarebbero scappati a bordo di un furgone, inseguiti appunto da polizia e carabinieri.

La folle corsa si sarebbe protratta fino allo svincolo della superstrada di Bellano dove sarebbe appunto andato in scena uno scontro a fuoco, e un malvivente sarebbe stato ferito in maniera grave, e in seguito ricoverato presso l’ospedale di Lecco, colpito alla gamba e all’addome. Come precisato da Fanpage, sul posto si sarebbero recate due ambulanze e un’automedica, oltre appunto a carabinieri e polizia.

SPARATORIA A BELLANO: INSEGUIMENTO DURATO UNA VENTINA DI CHILOMETRI

Come aggiunge Sondrio Today, la sparatoria è avvenuta in direzione sud, quindi verso Milano, e sui social è stato anche pubblicato un video che riprende da lunga distanza lo svincolo di Bellano interessato, e che mostra una serie di auto della polizia e dei carabinieri, nonché i mezzi dei soccorsi con le sirene spiegate.

L’inseguimento, come precisato da LeccoToday, sarebbe scattato da Delebio, in provincia di Sondrio, e sarebbe durato diversi chilometri tenendo conto che Bellano dista una ventina di chilometri. I primi spari sarebbero partiti proprio all’altezza dello svincolo della SS36, dopo che i carabinieri stavano ormai raggiungendo il furgone in fuga: i militari sarebbero riusciti a colpire una gomma del mezzo, facendo in modo che lo stesso si fermasse, per poi appunto bloccare il ladro o i ladri (non è ben chiaro se il colpo sia stato messo a segno da una persona o più). Sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore che faranno sicuramente chiarezza su quanto accaduto.